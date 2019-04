Udělal jsem ptákovinu. Plzeňského Němce mrzela šance proti Třinci

„Mrzí mě to moc. Byl to zlomový moment. Kdybych proměnil, mohli jsme se tady usmívat a radovat se. Nestalo se, Šimon si na mě počkal,“ litoval 33letý Němec po porážce 2:3 ve třetím semifinále.

Zpětně, rozhodl byste se pro odlišné řešení?

To je takový můj reflex. Tenhle blafák do forhendu dělám snad osm let. Jenže za poslední čtyři roky mi ani jednou nevyšel... Pokud se ještě dostanu do takové situace, musím zvolit něco jiného.

Myslíte, že i gólman Hrubec předvídal, co uděláte?

Hlavně jsem já měl udělat něco jinak. Šimon byl hodně zajetý. Jenže já místo abych mu vystřelil okolo nohou nebo ramen, tak jsem udělal takovouhle ptákovinu.

Vraťme se k veselejší chvíli. Před úvodním gólem měl puk nečekaný odraz od zadního mantinelu. A vy jste stál na správné místě.

Byl to opravdu zvláštní odraz. Nick (Jones) střílel z naší pravé strany a vrátilo se to zase na pravou stranu. Nevím, jak je to možné. A další šťastný odraz byl od gólmana, už jsem měl hokejku hodně z úhlu a nezbývalo, než ho trefit do zad nebo do betonu. Povedlo se, v tu chvíli jsem měl obrovskou radost. Bohužel, konec byl smutný.

Vítězný gól Třince dlouho zkoumal videorozhodčí. Jak jste to na střídačce prožíval?

Stejně s tím nic nenaděláte. Musíte být pořád koncentrovaní. Kdyby ho rozhodčí neuznal, máme šanci s tím na konci ještě něco udělat. A když ho uznal, ještě jsme se snažili v závěru vyrovnat. Bohužel, to už se nám nepovedlo.

Odehrál Třinec v semifinálové sérii zatím nejlepší zápas?

Určitě, z těch tří utkání předvedl nejlepší výkon. Ale nerad bych se v tom pitval. Prostě jsme prohráli, zítra je nový den. Nemá smysl pouštět se do nějakých velkých rozborů, i když vy máte o čem psát...

Jak složité bude vyhnat tuhle porážku z hlavy a v pondělí do toho vlétnout zase naplno?

Dám si s klukama večeři, podívám se v televizi na Kometu s Libercem. A pak hlavně odpočinek a spánek. Ten je důležitý, zápasy jdou rychle po sobě.