Za loňskem už se ohlížet nechci, říká plzeňský útočník Němec

Když jste se na Silvestra ohlédl za povedeným podzimem, bylo to příjemné bilancování?

Měli jsme krásné dva dny volna, dostal jsem se domů za rodinou. Užili jsme si to a nabral jsem nějaké síly. Ale ohlížet se raději za minulým rokem moc nechci.

Jak to?

Já ho neměl tak dobrý, myslím to z osobního, rodinného hlediska. Proto jsem rád, že ten rok mám za sebou. Doufám, že začneme od nuly a ty ošklivé věci, které se nám přihodily, zůstanou v minulosti.

Tak to raději pojďme ke sportu. Kde jste nabral takovou střeleckou pohodu?

To se musíme vrátit až k letní přípravě. Vyšla mi výborně, to byl pro mě nový impuls. Na Kometě už jsem nebyl úplně chtěný, ani v Mladé Boleslavi už mě nepotřebovali. Zato Plzeň o mě stála a tím se člověku vrátí sebevědomí. Vím, kam teď patřím, že tenhle mančaft mě chce a potřebuje. A to, že mi vyšla příprava, mi hodně pomohlo.

Věříte, že i ten nejhorší úsek sezony, kdy se výsledkově nedaří, už má Plzeň za sebou?

Doufám, že ano. Že jsme si to ošklivé už prošli a to blbé je za námi. Poslední výsledky se nám povedly a věřím, že na to v novém roce navážeme. Osobně vím, že to z hokejového hlediska ještě není úplně ono. Ale věřím, že to půjde z mé strany nahoru a i jako mančaft budeme tabulkou stoupat výš.

Čím jste zlomili nepovedený přelom října a listopadu, kdy tým z osmi extraligových zápasů získal jen dvě výhry?

Musíte dřít, dřít a stále věřit. Hlava dělá ve sportu moc. Když jste v pohodě, hrajete výborně. A když se v tom hrabete, je to složitější. Jak říkám, doufám, že je to za námi.

První zápas v novém roce vás doma čeká s posledními Pardubicemi. Bilanci s nimi ale máte vyrovnanou, jaký to bude zápas?

Určitě nás nečeká nic jednoduchého. Kdo by chtěl zůstat na poslední příčce tabulky? Budou bojovat o každý centimetr ledu, nic jiného jim nezbývá.