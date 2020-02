Každý gól venku nás sráží, uznal plzeňský útočník Němec

„Je to frustrující,“ ulevil si útočník Škody Vojtěch Němec. „Nebyli jsme horším mužstvem. Bohužel, srazily nás individuální chyby a nedůraz před oběma brankami. Je to blbý. Přitom co se týče bojovnosti a nasazení, nemůžeme si dnes nic vytknout,“ mínil 34letý forvard.

Srazila vás už úvodní třetina, kdy jste dostali dvě branky?

S námi poslední dobou každý inkasovaný gól zamává. Nevím, čím si to vysvětlit. Psychika prostě dělá strašně moc a zvlášt na venkovních kluzištích nás teď každý obdržený gól extrémně sráží dolů. Dostaneme nějakého náhoďáka a nedokážeme to pustit z hlavy. Nejsme pak schopni hrát dál naši hru, místo toho nabalujeme další chyby a z toho pramení takovéhle zápasy.

To, že se vám venku nedaří, už je ale dlouhodobější problém. Vnímáte to stejně?

Těžko říci, ale asi jo. Kdyby to byl jeden dva zápasy, člověk mávne rukou. Ale u nás už to trvá fakt dlouho, musíme s tím něco udělat.

Zlínského gólmana Kašíka jste nepřekonali, i když šancí jste měli dost. Chytal výjimečně?

Nedostal gól, takže z jeho strany asi dobré. I když já si o tom myslím svoje, ale to nemůžu říci nahlas.

Vzhledem ke dvěma posledním porážkám, vítáte nadcházející reprezentační pauzu?

Jo. Potřebujeme potrénovat, nabrat nějaké síly a vlétnout do té poslední fáze základní části připravení v hlavách úplně jinak, než jsme teď. Hlavně v zápasech venku.