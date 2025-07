„Extraliga je velká hora, na kterou musím vyšplhat, ale já to mám rád. Bez výzev by život neměl smysl. Budu makat,“ slibuje devatenáctiletý chomutovský odchovanec. Za sebou má už dvě sezony ve finském Tampere a jednu v zámořské WHL v Calgary.

Čekal jste tak rychlý posun do extraligy po návratu z ciziny?

Já chtěl hlavně pomoct Chomutovu a trošku se zařadit do chlapského hokeje, je to něco jiného. Neříkám, že jsem to čekal, ale jsem za to rád a uvidíme, jak to dopadne.

Jak těžký je tedy přechod z juniorů do dospělého hokeje?

Nebylo to jednoduché, nebudu lhát, i když jsme hráli třeba proti Mostu, překvapilo mě, že chlapský hokej je o dost těžší a o dost víc na hlavu.

V čem?

Celkově v herním přemýšlení. Juniorský hokej je takový rozlítaný, tady je to víc ustálené. Většina hokeje se vztahuje k týmovosti a taktice.

Bylo lepší jít nejprve do první ligy než než být osmý bek v extralize?

Stoprocentně, když se na to koukám zpětně, tak si myslím, že jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl.

I k nominaci na světový šampionát dvacítek vám pomohlo, že jste hrál pravidelně první ligu za Chomutov?

Jasně, ale nepřemýšlel jsem úplně o mistrovství světa, snažil jsem se co nejvíce makat a prostě se to asi vyplatilo. Hodně věcí se seběhlo, i to, že jsem byl zdravý.

Jaké bylo bronzové mistrovství světa v Kanadě?

Super zkušenost, jsem hrozně vděčný, že mě trenéři vybrali. A že jsem hrál i nějakou roli v týmu, který udělal úspěch. Ze začátku člověk na takové cíle moc nemyslí, pak když se to stane, je to neuvěřitelná euforie. A pro mě to byl zážitek do konce života. Medaili mám pověšenou doma v pokoji.

Hokejový obránce Vojtěch Husinecký se chlubí bronzovou medailí z mistrovství světa juniorů 2025.

Extraligu jste si v Litvínově vyzkoušel už loni ve dvou zápasech, pomůže vám to?

Okoukl jsem si, o čem extraliga je, v čem je těžší, v čem rychlejší. A určitě mi to pomohlo, že malinko vím, do čeho jdu. Ale bylo to někdy loni v září, jsem zvědavý, jaký pokrok jsem od té doby udělal a jak se budu s kluky měřit.

V extralize jste dal gól ve druhém duelu, v první lize žádný za 47 zápasů. Nečekal jste to naopak?

Je to paradox. Snažil jsem se to i v Chomutově propálit a nešlo to, i takové sezony jsou. Jsem rád, že jsem ho dal aspoň v Litvínově a neměl jsem sezonu bez gólu.

Jaký hokej budete muset hrát, abyste se v extralize uchytil?

Určitě víc fyzický. Už na mistrovství světa juniorů byla fyzická stránka důležitá. Letní příprava v tom hraje velkou roli. Musí se pracovat o dost víc než v juniorech, tady každý dělá něco navíc. Takže makat!

Děláte tedy něco navíc?

Já to dělal vždycky, pro mě to není nic nového. Budu se snažit do vyčerpání. A co mi tělo dovolí. Práce je důležitá. V letní přípravě se nabere nejvíc svalové hmoty, pak z toho těžíme většinu sezony. Samozřejmě i během ní se musím udržovat.

Extraligu berete jako horu, kde je její vrchol a kde základní tábory?

Nad tím jsem úplně nepřemýšlel. Spíš jsem uvažoval, že bych se tady chtěl udržet stabilně, mít roli a být týmu platný. To je můj počáteční cíl. A pořád se posouvat, nestát na místě nebo se zhoršovat.

Přijmete úkoly defenzivního obránce, tedy znovu spíš bez gólů?

Záleží na Litvínovu, jakou mi dá roli, smířím se s tím. To je nejlepší možnost, protože pak hráč ví, co má dělat. Když si vzpomenu na mistrovství juniorů, tam mi svěřili pozici defenzivního beka a vyhovovalo mi to. Někdo jiný dělal práci za mě v ofenzivní části, já měl tu obrannou.

Vojtěch Husinecký na juniorském mistrovství světa v Kanadě.

Překousne to vaše ego?

V daný moment hraje vesmír do vašich karet a myslím si, že to má svůj důvod. A musíte se s tím smířit. Třeba to k něčemu bude do budoucna. Když se ohlédnu za Chomutovem, ze začátku jsem taky nedostával moc prostoru, ale pak mi všechno dávalo smysl. Člověk si musí trošku odstoupit, podívat se, zjistit, co mu to vzalo, co ubralo. Vždycky to k něčemu je.

Takže se nebudete hroutit, když první měsíc nebudete v sestavě?

Stoprocentně ne. Fakt jsem o tom přemýšlel a podle mě jsem udělal nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohl. Kdyby to ze začátku nevyšlo, nemyslím si, že to je konec. V Chomutově to taky na startu nešlo, pak přišly dvacítky a najednou jsem hrál první lajnu. Člověk se může vypracovat a hlavně musí dát trenérům najevo, že to chce.

Přesun mezi rivaly Chomutovem a Litvínovem už nevadí?

Rivalita bývala, teď v tom díky spolupráci klubů nevidím problém. Většina lidí mi to přeje, slyším jen pozitivní ohlasy a to mi dává ještě větší motivaci posouvat se dopředu.