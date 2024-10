V sedmnácti v první lajně. Chtěl jsem se jen udržet v sestavě, líčí Čihař

Po ledě se stále prohání s košíkem připnutým k helmě. Už to ale není jediný a nejvýraznější poutač. Západočeské derby mohl ozdobit třeba i akcí kola, ne-li měsíce. Když v první třetině na útočné modré stahovačkou obelstil jednoho z obránců, pelášil proti Hrenákovi osamocený. Jeho střela z levného kruhu ale třískla do tyče. Zaplněná KV Aréna i tak hlasitě ocenila Čihařovu parádičku.

Podívejte se na akci Vojtěcha Čihaře:

Tipsport extraliga @telhcz Dámy a pánové, Vojtěch ČIHAŘ🤯



Sedmnáctiletý mladík si už dovolí takové věci! 😱 Jeho akci scházela jen gólová tečka, puk však skončil pouze na tyčce ❌🥅



Střela do tyče nemrzela samotného útočníka, ani celou Energii. V derby Plzeň zválcovala 6:1. „Pohodová výhra to nebyla, obrovsky těžký zápas. Svojí bojovností jsme zápas urvali,“ ocenil po utkání. Mezi novináři se pohyboval i Petr Jelínek, skaut Los Angeles. A Vojtěch Čihař byl hlavním lákadlem pro hledače talentu celku NHL.

Derby jste si užili?

Měli jsme volno, Plzeň hrála ve středu. My byli víc odpočatí, chtěli jsme na ni vlítnout. Byli jsme hodně motivovaní a chtěli zápas vyhrát.

4 utkání v řadě čítá vítězná série Energie. Ve středu ji může natáhnout v Hradci Králové.

Střelecké probuzení se hodí, že?

Určitě jsme čekali, kdy se nám začne střelecky víc dařit. Potřebovali jsme zápas, kdy nám padnou nějaké góly. A že to bude proti Plzni, to je super.

Cítíte větší psychickou pohodu?

Určitě. S klukama jsme si řekli, že do zápasů musíme chodit s čistou hlavou. Po zápase s Kladnem jsme si řekli, že nesmíme usnout na vavřínech a makat dál.

Je nabuzení vidět i v trénincích?

Rozhodně. Víme, že pokud chceme vyhrávat zápasy, nesmíme nic vypustit v tréninkách a jít do všeho naplno.

Vy osobně vnímáte všechny změny pozitivně?

Hodně jsme omladili, tým se v létě změnil. Určitě je to znát. Možná máme méně zkušeností, ale více dravosti. Jen jsme ji potřebovali v sobě probudit. Věřím, že se nám bude dařit.

Na pozitivní vlně se vezete i vy osobně.

Jsem nesmírně rád, že mi trenéři dávají prostor. Snažím se jim důvěru vrátit. Blokovat střely, makat pro tým a být maximálně platný. Kluci mi ohromně pomáhají, je to pak snazší.

Útočník Vojtěch Čihař z Energie Karlovy Vary.

Elitní formace asi úplně v plánu nebyla.

To určitě ne. Chtěl jsem se udržet v sestavě. Dřít, abych si časem třeba zahrál v druhé, první lajně. Že to přijde takhle brzy, jsem určitě nečekal. Jsem za to velmi vděčný, ale také chci prostoru využít a vrátit to trenérům.

Hra trenérů Patery s Moravcem vás asi sedí, že?

Znám je z reprezentační sedmnáctky, takže jsem moc rád, že trénují nás v Karlových Varech. Hrajeme hodně v útočném pásmu, snažíme se puky dávat na zadní mantinel a být na puku. Pro útočníky je jejich styl dobrý, chceme být aktivní.

Už si vše, komunikace a spolupráce, sedlo?

Určitě je důležité, aby kabina táhla s trenéry za jeden provaz. Myslím, že to funguje skvěle. Přenáší na nás výbornou atmosféru a my máme šanci vše přenést do co nejlepších výkonů na ledě.

Čím jste zlomili ne úplně povedený úvod sezony?

Začátek nebyl lehký, dost jsme se na ledě hledali. Doufám, že teď si vše sedá a budeme vítězit dál. Vyhráváme, hned je vše jednodušší. Ale v extralize je každý zápas strašně těžký a není snadné dělat vítězné série.

Už se adaptují také zahraniční posily?

Během léta na chvíli vypadli, plnili si reprezentační povinnosti. Teď už jsme spolu delší dobu, hodně jsme se sžili. Funguje nám to dohromady. Na ledě už je vidět, že se každým zápasme posouváme.