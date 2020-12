Plzeňský obránce Budík dal Hradci dva góly, předvedl krásné sólo

„Výborný zápas, odehráli jsme to zkušeně dopředu i dozadu, Frodlík zase chytal skvěle. Je to i tím, že se nám teď daří, věříme si,“ pochvaloval si dvaadvacetiletý Budík.

„Velice dobrý výkon, jeden z nejlepších v sezoně,“ přidal se i Jiří Hanzlík, asistent kouče Čiháka.

Už v první části odskočila Plzeň do vedení 3:0. Hned po 22 vteřinách skóroval Gulaš, brzy zvýšil náskok Čerešňák a v 11. minutě předvedl právě Budík nádherné sólo přes celé kluziště. „Viděl jsem, že mám chvíli času nabrat rychlost a za útočnou modrou jsem si puk prohodil mezi obránci. Trošku mě překvapilo, že to vyšlo. Byl jsem najednou sám před gólmanem, nic nevymýšlel a poslal to nahoru,“ popisoval krásnou trefu.

Vzápětí za domácí snížil Filip Hronek, s nímž si Budík zahrál na světových šampionátech do osmnácti i do dvaceti let. Ale zdramatizovat Hradec zápas nedokázal. „S Filipem se známe dobře, ale žádné hecování teď nebylo,“ hlásil Budík.

Sám ve 34. minutě výsledek podtrhl. Najel si před branku a po precizním pasu od Straky opět zblízka popáté pokořil gólmana Mazance. „Hráli jsme na tři lajny, snažili se rychle střídat, hrát jednoduše a proměňovat šance. A to nám vyšlo.“

Teď Plzeň čekají dva zápasy doma, začátek toho pátečního proti Olomouci se posunul na 16.30 hodin. A v neděli přijede Sparta.