Čekáme na smrt! Vítkovický trenér marně hledá spolehlivého hráče

Šestá porážka v řadě pro ostravský tým znamená propad na dno extraligové tabulky – Vítkovice mají 42 bodů stejně jako předposlední Kladno, i poslední Liberec má totožný bodový zápis.

„Bylo to podobné jako se Spartou,“ srovnal vítkovický trenér Vlastimil Wojnar zápas proti Kometě s předchozím střetnutím v Praze proti Spartě (1:5). „Hrála se vyrovnaná první třetina, dali jsme v ní gól, ve druhé dvě tři šance neproměníme. Ve třetí části máme nějaké náznaky, ale dostaneme gól zpoza brány. A momentálně jsme v rozpoložení, že když začneme prohrávat, není v týmu nikdo, kdo by to zvedl a vzal zodpovědnost na sebe. Čekáme na smrt.“

Vítkovicím přitom ze zkušených hráčů scházejí pouze útočník Jindřich Abdul a obránce Juraj Mikuš. „Není tam nikdo, kdo by do toho v kabině bouchnul a byl na něj spoleh,“ připustil Wojnar.

Oba nedělní góly ostravského celku sice zařídil lotyšský forvard Roberts Bukarts, ale vítkovický kouč přiznal, že nejen od něj čeká mnohem více. „Jsou tu hráči jako Buky, Zdráhal, Nellis nebo třeba Bambula. Ti by to měli potáhnout, neměli by se podělat z toho, že třeba prohráváme,“ konstatoval Vlastimil Wojnar.

Bezbodový nový rok Vítkovičtí hokejisté v roce 2025 v pěti odehraných zápasech nezískali ani jeden bod.

Na ledě však byla nejvíce vidět čtvrtá formace ve složení Vehovský, Hašek, Říčka. Tihle hráči byli alespoň schopní vytvořit si tlak a dostat se do zakončení. Zato například druhá formace, ve které hrají reprezentant Marek Kalus, Marcel Barinka a Jan Hladonik, ta proti Kometě převážně propadala. „Ano, po první třetině jsme k nim měli proslov, třikrát, čtyřikrát bylo na ně přečíslení. Přitom i tohle jsou hráči, kteří by to měli táhnout. Tentokrát jim to nevyšlo,“ zmínil Wojnar.

To kouč Komety Kamil Pokorný mohl po zápase velebit nejen zkušené hráče, ale i juniora Dannyho Chludila, který dal dva góly. Jednou střílel po kombinaci do odkryté branky, podruhé zkušeně dorážel zpoza branky puk za čáru o záda gólmana Lukáše Klimeše.

Vítkovický brankář Lukáš Klimeš likviduje šanci brněnského Dannyho Chludila (uprostřed).

„Naše juniorka hraje spodní část tabulky. V sestavě máme stabilně Maxima Vehovského a Matěje Prčíka, připravený byl Šimon Fasner (trénuje s týmem – pozn. red.), ten ale do hry nezasáhl. V tom je naše situace obtížnější,“ posteskl si vítkovický kouč, jemuž vedení do kádru sice přivedlo minulý týden 21letého forvarda Petra Hausera, ten ale z pozice 13. útočníka proti Kometě neodehrál ani jediné střídání.

Další šanci zvednout se budou mít Vítkovice v pátek, kdy hostí Litvínov, druhý celek tabulky. Hned v neděli je pak čeká další domácí střetnutí, možná klíčový souboj sezony – s Kladnem...