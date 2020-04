Eso pro Litvínov. Hokejisty povede kouč slovenské reprezentace Országh

„Jsem plný očekávání. Je to pro mě první angažmá mimo Slovensko a jdu do klubu, který má velkou historii, který vychoval obrovské množství vynikajících hráčů a také výborných trenérů. Jdu do města, které žije hokejem. Moc se na to těším a doufám, že pozvedneme výsledky, které byly za poslední roky, a znovu se fanoušci v Litvínově dočkají play off,“ uvedl Országh v tiskové zprávě.

42letý bývalý reprezentant Slovenska získal jako hráč světový titul v roce 2002, z mistrovství světa o rok později má bronz. Působil v zámořské NHL v dresech NY Islanders, Nashville Predators a St. Louis Blues, se švédským Djurgårdens IF slavil titul.

Hráčskou kariéru uťal bývalý útočník před deseti lety, v sezoně 2013/14 ho jmenovali asistentem u slovenského národního týmu, společně s Vladimírem Vůjtkem a Peterem Oremusem ho vedl na olympiádě a mistrovství světa, na lavičce stál i následující ročník.

Ke dvěma titulům dovedl Banskou Bystrici, k reprezentaci si ho vytáhl i Craig Ramsay. V sezoně 2018/2019 působil jako hlavní trenér Slovanu Bratislava v KHL, kde předtím dělal asistenta, a po roční pauze se vrátil letos v únoru do realizačního týmu Slovenska.

„Jsem rád, že se nám Vlada podařilo přivést do Litvínova. Jeho trenérský vývoj sleduji dlouho a dokázal hodně slovenských a zahraničních hráčů posunout na vyšší úroveň. I přes svůj mladý věk je dnes velice zkušeným trenérem, který má zkušenosti i s mezinárodním hokejem z KHL i reprezentace. Věřím, že posune hokej v Litvínově výše,“ prohlásil Pavel Hynek, nový sportovní ředitel Vervy.

Országh si v novém působišti poskládá svůj realizační tým. Na litvínovské střídačce nahradil Vladimíra Kýhose, jenž Vervu dovedl k záchraně extraligy.