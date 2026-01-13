Dynamo si podrželo Sobotku, zkušený útočník podepsal smlouvu na další sezonu

„Vláďu jsme před sezonou podepisovali jako zkušeného a kvalitního centra, kterých na trhu není mnoho. I přes to, že několik zápasů kvůli zranění vynechal, potvrdilo se nám přesně to, proč jsme ho přiváděli, proto jsem moc rád, že jsme se domluvili i na jeho dalším pokračování v Dynamu,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora.
Sobotka přišel do Pardubic loni v létě ze Sparty a za Dynamo doposud odehrál 21 zápasů, v nichž vstřelil tři branky a přidal pět asistencí.
Odchovanec Třebíče hrál extraligu i za Slavii, má za sebou angažmá v NHL, KHL nebo ve Švýcarsku. Čtyřikrát se představil na mistrovství světa, reprezentoval i na olympijských hrách a Světovém poháru.