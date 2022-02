Klepal se nám zadek, ale zvedli jsme se včas, říká litvínovský kouč Růžička

„Musím říct, že před pár koly se nám klepal zadek, ale v pravý moment se mužstvo zvedlo. Poslední zápasy dáváme dost gólů, moc jich nedostáváme, prostě se daří,“ usmíval se litvínovský kouč Vladimír Růžička po čtvrté extraligové výhře v řadě. V neděli Verva na Hlinkově stadionu složila Vítkovice 4:2.

Co je za vzestupem Litvínova?

Je pravda, že mužstvo teď vypadá relativně v pohodě, má dobrý pohyb, klid na puku. Malinko jsme změnili hru, mužstvu to asi vyhovuje, hráči pracují. Každý zápas je už pro nás jako o play off, každý bod je strašně důležitý, vážíme si toho, jak nám to teď jde. V době, kdy se nám nedařilo, bylo hrozně důležité udržet hráče v klidu. Přišli mi hodně nervózní. Posledních deset dnů jsou kluci v klidu, hrají hokej, na který se dá koukat. Zase tady po delší době fanoušci řvali dejte jim bůra, tak nějak si to představuju každý zápas. Co víc si přát.

Jak hodnotíte domácí bitvu s Vítkovicemi?

Hodně kvalitní zápas, dost taktický, ale měli jsme dobrý pohyb, v útočném pásmu jsme si vytvářeli šance, měli jsme tlak v přesilovkách. Chci poděkovat hráčům za vynikající výkon, jeli nadoraz. A v úterý nás čeká další utkání. Potřebujeme co nejvíc bodů, abychom se posouvali v tabulce výš.

Cítíte i na tréninku, že mužstvo je po vítězné sérii klidnější? Přece jen, hráči byli pod velkým tlakem, když se nedařilo.

Ten tlak byl obrovský, nedařilo se nám plno zápasů, bylo to frustrující. Měli jsme to vždy dobře rozehrané, ale zápasy jsme přesto ztráceli. Diváci byli nespokojení, což se jim ani nedivím, protože to byl pořád stejný scénář. Měli jsme dobře rozehraný zápas, ale odcházeli jsme jako spráskaní koně. A to se opakovalo mockrát. Jsem rád, že se z toho mužstvo dostalo, kluci jsou teď na jiné vlně. A já věřím, že budeme takto pokračovat dál.

S čím jdete do finiše základní části extraligy? Od baráže už jste dál, zabojujete o předkolo play off?

Nemáme nic jistého, čekají nás ještě čtyři zápasy a chceme v nich být úspěšní. Hrajeme o všechno.

V úterý vyzvete lídra Hradec, s nímž Litvínov prohrál desetkrát v řadě. Zlomíte to?

Je nejvyšší čas s ním bodovat! Samozřejmě Hradec Králové je rozjetý, ale my nemůžeme koukat vlevo vpravo, prohráli jsme si tady zápasy se Zlínem či Kladnem, které jsou pod námi, tak teď potřebujeme porážet týmy, které jsou nahoře. Nemáme co ztratit. Když budou kluci zase bojovat jako v posledních zápasech, tak máme šanci.