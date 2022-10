POHLED: K mládeži. Růžičkův ústup ze slávy a velkého hokeje

Zdálo se, že slavný reprezentační trenér mistrů světa a olympijský šampion z Nagana zase lape po úspěších. Za rok dotáhl Hradec Králové k pátému místu v extralize, vypadli až ve čtvrtfinále. I kdyby jen na čas dal zapomenout na tristní závěr angažmá v Chomutově, jenž skončil hlubokým pádem.

Růžička si znovu vybudoval pověst trenéra, který stále umí dělat zázraky.

Ostatně i na severozápadě Čech tehdy zprvu hromadil s Piráty sympatické výsledky. Dokázal strhnout tým postavený na Romanu Červenkovi, stejně jako předtím pražskou Slavii s prorážejícím talentem Tomášem Hertlem.

Jenže návrat domů do Litvínova, odkud sám kdysi vyrazil do zářného světa NHL, teď pořádně zhořkl.

Růžička dostal padáka po čtrnácti odehraných duelech nové sezony a devíti získaných bodech. Vůbec poprvé v kariéře se musel pakovat v rozehrané soutěži.

Poslední tým tabulky přebírá dosavadní asistent Karel Mlejnek, k ruce bude mít Roberta Reichla, jehož zná z reprezentačního působení pod Milošem Říhou, a bývalého bitkaře z NHL Davida Kočího.

„Zaskočilo mě to. Neměl jsem jiné ambice než pracovat dvě tři sezony vedle trenérské ikony Vládi Růžičky v pozici asistenta. Sám mě oslovil, což jsem si nikdy možná ani ve snu nepředstavoval,“ vykládal na úterním tréninku Mlejnek.

Muselo mu být ale jasné už delší čas, že by byl třeba zázrak, aby tohle spojení vydrželo.

Litvínov hraje po odchodu Viktora Hübla a Františka Lukeše, dvou ikon, otřesně. Jako by Růžička v kádru postrádal kohosi spolehlivého. Přirozeného lídra, který uvěří jeho metodám a přesvědčí kabinu, že jdou správnou cestou. I v Hradci působilo potíže, když na jeho straně nestál kapitán Radek Smoleňák.

Přitom nesčetněkrát za svou dlouhou kariéru Růžička dokázal, že i se slabším kádrem dokáže dravějšího soupeře „překoučovat“.

„Lídrů v Litvínově najednou bylo víc... Je to složité. Připadalo mi, že to každý chtěl vzít na sebe, jenže ono to je hlavně o týmu a o partě. Ta rozhoduje. Sám to nikdo uhrát nemůže,“ řekl po svém vyhazovu Deníku Sport.

Chabé výsledky nejsou jen chybou trenérů, vinu stejně tak nesou manažeři, protože přes léto neposkládali konkurenceschopný tým.

Však litvínovští fanoušci v poslední době volají – a to doslova – po odchodu ředitele Pavla Hynka.

Ten zatím odstavil kouče, byť se dlouho zdráhal a tvrdil, že jeho pozice zůstává pevná.

„Za odvoláním Vládi Růžičky nehledejme nic jiného než výsledky,“ prohlásil Hynek včera.

Dokáže se kdysi uznávaný a fanoušky zbožňovaný trenér ještě někdy vrátit k velkému hokeji? Je otázka, jak devětapadesátiletý Růžička dokáže držet krok s moderními trendy a novými postupy. Svět sází na rychlý hokej, Růžičkovi i sami hokejisté vyčítají, že „hraje beton“.

Kouč v Litvínově zcela nekončí, přesune se k mládeži. „Bude u dorostu, který potřebujeme trošku rozhýbat. Máme spoustu šikovných kluků a Vláďa svým jménem budí u rodičů a mladých hráčů pozornost a svojí prací i respekt,“ věří šéf litvínovské mládeže Kamil Havelka.

„Je to (vyhazov) trochu rána pro sebevědomí, ale počítal jsem, že přijde už dřív. Vedení mělo strpení. Rozhodně mi to však nevzalo chuť do další práce,“ tvrdí Růžička.