Baterky jsou dobité, teď hurá na led, těší se litvínovský kouč Országh

„Musím kluky pochválit, že k tomu přistoupili tak, jak mají. Na druhé straně by to měla být v profesionálním hokeji samozřejmost, že každý dělá věci naplno a chce se zlepšovat,“ říká 43letý Országh, jenž extraligovou Vervu převzal během letošní extrémně dlouhé přestávky.



Do přípravy Litvínova vrátil zaběhnuté pořádky. „Byla to klasická letní příprava, jakou máme zažitou delší dobu. Ze začátku to bylo o kondici a hrubé síle, pak o výbušnosti. S kondičním trenérem jsme přišli s variantou, která by mohla vyhovovat všem.“

„Jaká ta příprava byla, to nám samozřejmě ukáže až sezona, ale věřím, že z toho budeme žít. V průběhu sezony už moc síly nezískáte. Nejprve je potřeba dobít baterky, to máme za sebou. Teď z toho musíme čerpat a zároveň tu nabytou sílu neustále udržovat,“ upozorňuje kouč.

Országh už několik let sází v letní přípravě na jeden poctivě odfáraný trénink denně.

„Potřebujeme, aby kluci přišli na trénink a absolvovali ho s maximálním úsilím. Měli jsme tři mikrocykly, mezi nimi vždy zpestření v podobě hokejbalu či tenisu, aby hráči přišli na jiné myšlenky, odpočinuli si psychicky i fyzicky a připravili se na další cyklus, který byl vždy těžší než ten předchozí.“

„Hokej není jen o fyzické připravenosti, ale také o psychice. Kluci vědí, že když to odmakají, mají po obědě volno. Kdyby ne, dohodli jsme se, že se odpoledne sejdeme znovu a dáme si další trénink. Ale to jsme naštěstí nemuseli řešit,“ ocenil trenér.



Ač je sám bývalý slovenský reprezentant a mistr světa z roku 2002, do přípravy se nezapojil. „Rád bych, ale mám devětkrát operované koleno, jsem velmi limitovaný. Zbylo na mě jen udílet taktické pokyny a stopovat čas.“

Letní dril všichni zvládli, nikdo se nezranil. I to je důležité. „Žádný problém nebyl. Všichni hráči tady byli, kromě Tomáše Pospíšila, který má ve smlouvě, že si přípravu dělá individuálně, což jsme respektovali. Jinak to každý odmakal, úlevy byly minimální, snad jen s výjimkou starších hráčů. Například Viktor Hübl už má nějaký věk, ale s drobnými úlevami to zvládl také,“ byl spokojený Országh.

Teď už se těší, až s týmem vyjede na led. „Končí letní příprava, ale ta nejdůležitější přichází. Hokej se hraje na ledě, všichni se na to těšíme. Dril bude pokračovat i na ledě, ale už to bude trochu zajímavější, konkrétnější. Budeme dělat věci, které se budeme snažit přenést i do sezony,“ plánuje.

V Litvínově už se nový kouč zabydlel. „Jsem tu asi tři měsíce a musím říct, že většinu času trávím na stadionu. Samozřejmě řeším věci hlavně kolem tréninku a skladby týmu, ale když mám čas, zajdu do města a hlavně do okolní přírody. Jsem z Banské Bystrice, tam je příroda všude kolem, město je obklopené horami. A tady je to okolí také opravdu pěkné. Mám tu už určitá místa a trasy, kde se trošku projdu a přijdu na jiné myšlenky,“ je nadšený Országh.

Se složením týmu je trenér spokojený, nevylučuje ovšem ještě nějaké doplnění kádru. „Pár okének tam je, ale nechceme někoho přivádět za každou cenu.“

„Pokud se objeví někdo zajímavý, kdo bude mít nějakou budoucnost, tak o tom budeme uvažovat. Litvínov musí přijít s nějakou obměnou týmu, což je úplně logické. Začala už na konci minulé sezony, je to přirozený proces, v němž budeme pokračovat i letos.“