Slovenský zachránce Litvínova. Obstojí Országh v hokejové baště?

Dvaačtyřicetiletý chlapík se znamenitou pověstí se stal novým trenérem tradičního klubu z Litvínova a má ho vyvést z bídy, do níž legendární „Cheza“ zabředla.

Vychovala Hlinku, Bublu, Reichela, Šlégra, Ručinského či Langa. Na jaře 2015 získala první titul. V posledních třech sezonách ale navzdory slušnému rozpočtu bojovala o přežití, letos se zachránila až v posledním mači proti Kladnu.

Nyní věří, že našla muže, jenž změní její osud. „Jsem plný očekávání,“ pravil Országh. „Chystám se na svou první štaci mimo Slovensko, do města, které žije hokejem. Doufám, že se fanoušci zase dočkají play off.“

Zatímco extraliga tápe v nejistotě způsobené pandemií koronaviru, Litvínov udělal pozoruhodný tah.

Jiří Šlégr

Přivedl bývalého útočníka, který se prosadil v NHL, z mistrovství světa si přivezl zlato a bronz. Kariéru mu zkrátila zranění, nicméně on se záhy dal na koučování. „Vlado je zajímavá osobnost. Mladý kluk s už desetiletou trenérskou praxí,“ říká o něm Jiří Šlégr, předseda představenstva. „Nejvíc mě na něm upoutala jeho důslednost, zájem o práci a poctivý přístup k ní.“

Országh s Banskou Bystricí dvakrát vyhrál slovenskou ligu, u národního mužstva pomáhal Vůjtkovi a později Kanaďanovi Craigu Ramsaymu, působil též ve Slovanu Bratislava v KHL. Ve své vlasti je považován za nejpokrokovějšího hokejového kouče. Vzdělává se, sleduje trendy a čile se pídí po drobnostech, které často rozhodují o výsledku utkání. S nadšením objevuje způsoby, jak výkonnostně posunout jedince a sladit mužstvo.

Vyrazil na semináře a stáže v Kanadě, Finsku či Švédsku. Loni na podzim jej do svého zákulisí nechali nahlédnout Nashville Predators. Snil o místě asistenta ve farmářské AHL, zatím ovšem neuspěl. A tak přijal jinou zahraniční nabídku. Přiletěla od nového litvínovského manažera Pavla Hynka, jenž se do Česka vrátil z angažmá v Soči a tvrdí: „Hledal jsem člověka, který bude hokej snídat, obědvat a večeřet. Nechtěl jsem rutinéra, co chodí v poledne domů. Ze všech kandidátů mi nejlíp vyšel Vlado.“

Reichel si na Országha z dávných časů v New Yorku vzpomíná jako na skromného a slušného kluka. V NHL i v reprezentaci dobře zvládal role hlavní i méně výrazné, když byla potřeba takřka neviditelná práce při napadání či bránění.

Na Hynka udělal dojem taky při rozhovorech, které spolu vedli, když se jejich mančafty střetly v KHL.

Šlégr si přeje, aby právě on uchránil Litvínov od dalšího martyria a strachu ze sestupu. Jak? „Z mého pohledu je potřeba tým omladit a oživit,“ říká Šlégr. „Měli jsme v něm hodně veteránů. Hokej se zrychluje. Chceme být agresivnější, víc v pohybu.“

Uznávaného kouče moderního střihu tedy v nejmenším ligovém městě mají. Na revoluci v herním stylu ale potřebují borce na led, kteří se zvlášť v době zamčených arén a uzavřených hranic neshánějí snadno.

Dle neoficiálních informací míří z Kladna do Litvínova slovenský gólman Denis Godla. Országhovi by při dirigování souboru měl pomáhat zkušený Václav Sýkora.



Nejvíc však klubu chybějí tvořiví beci, šikovní a draví útočníci. Jenže ty se v nedávné minulosti na Zimním stadionu Ivana Hlinky podařilo vypiplat pouze výjimečně.

Jan Myšák odešel do kanadské juniorky. Kristian Reichel zkouší prorazit z farmy Winnipegu do NHL.

Otázka taky je, jak svérázné prostředí po odchodu domácích mazáků Vladimíra Kýhose a Josefa Beránka přijme přistěhovalce Országha a Hynka. Zvlášť kdyby se černožlutému komandu mezi mantinely nepovedl start do sezony, ocitli by se pod pořádným tlakem.

Országh s ním počítá: „Přebudování mužstva je pro mě výzvou. A mně se ta výzva líbí.“