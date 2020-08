Kádr zúžíme, ještě přivedeme obránce, plánuje litvínovský kouč po vyřazení

„Mrzí nás to, ale Plzeň byla lepší a gratuluji jí k postupu. My se teď v první řadě zaměříme na trénink, protože máme výpadek z doby, kdy jsme museli být dva týdny v karanténě. Ale budeme si samozřejmě shánět i soupeře, abychom měli další zápasy,“ plánoval litvínovský trenér Vladimír Országh.

Středeční odvetu s Plzní poznamenal mizerný vstup Vervy do zápasu. Už po necelých třech minutách prohrávala 0:2.

„První dvě střídání jsme měli solidní, ale to bylo z naší strany v první třetině vše. Soupeř nás předčil, byli jsme pomalejší, takže výsledek hovořil jasně. Ve druhé třetině jsme dokázali snížit, ale když jsme měli největší tlak, tak jsme paradoxně inkasovali na 1:4. To stejné se opakovalo ve třetí části a Plzeň už si to pak pohlídala,“ hodnotil trenér.

Brankář Litvínova Denis Godla čelí šanci, ve které se ocitl Jaroslav Kracík z Plzně.

Zápasy teď šly v rychlém sledu za sebou, co novému kouči ukázaly? „Je toho hodně. Pořád zkoušíme nové hráče, jak dokážou reagovat v různých situacích, jak si některé dvojice či trojice umí vyhovět. Stále je před námi hodně práce, zbývají tři týdny přípravy a ještě hodně věcí musíme doladit.“



Verva zúžila kádr, na hostování do prvoligových Litoměřic poslala útočníky Válka s Jíchou a beka Baláže. „Další zúžení ještě přijde, ale nelámeme nad nikým hůl. Všichni k přípravě přistoupili odpovědně, každý si snažil místo v sestavě vybojovat. Mladí hráči ukázali svůj potenciál a při nejbližší příležitosti si je můžeme vzít zpět,“ nezatracuje odložené hráče trenér.

S testovaným polským útočníkem Alanem Lyszczarczykem Országh momentálně nepočítá. „Jeho pozice se zhoršila tím, že se nám vrátili ze zámoří Reichel s Myšákem. Nabídli jsme mu nějakou alternativu a uvidíme, jak se k tomu vyjádří.“

Posílit chce kouč ještě defenzivu. „Na delší dobu nám vypadl Jirka Říha, takže určitě ještě minimálně jeden obránce přijde,“ slibuje trenér.