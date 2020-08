Litvínov hraje poprvé doma. Máme trochu skluz, ale nevymlouváme se, říká trenér

„Máme šest pětek, dvě v prvním utkání oddechovaly. Je dobře, že je kádr širší. Někteří dostali šanci se ukázat, dostanou ji i příště. Chceme je vidět v určitých rolích a pozicích. Po dvou týdnech budeme moudřejší,“ uvedl v klubové televizi litvínovský trenér Vladimír Országh po úterním krachu 0:5 na ledě karlovarské Energie.



Zatímco pro domácí to byl už třetí zápas, pro Vervu první, a navíc po dvoutýdenní karanténě. „První třetina byla vyrovnaná, od druhé soupeř převzal iniciativu. My ztráceli puky okolo modrých čar a domácí hrozili brejky a přečísleními,“ bilancoval nový kouč Litvínova. „Máme trochu skluz. Pauza nás dost výrazně ovlivnila, ale nechceme to brát jako výmluvu. Je to za námi.“

Karlovy Vary posílí útočník David Kaše, který má smlouvu s Philadelphií a na kontě šest startů v NHL a jeden gól. V extralize už nastupoval za Chomutov, teď mu Philadelphia dala svolení působit v Energii. V zámoří zatím nastupoval především ve farmářské AHL, jejíž nová sezona vypukne až 4. prosince.

Hlinkův zimák bude rozdělen do čtyř bezpečnostních zón, sektor na stání bude uzavřen, nutné jsou roušky.