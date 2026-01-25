Dravecký poprvé uspěl jako trenér: Je to nová zkušenost, kariéra věčná není

A asistentem zůstává, byť je Jiří Raszka zpátky.
„Rozhodli jsme se, že když budu hrát, tak budu hrát a když ne, tak pomůžu tímto směrem,“ usmál se Dravecký, který má s Třincem všech pět minulých titulů. „Jsem za tu možnost velmi vděčný a udělám všechno, abychom vyhrávali.“
Jak to vzali vaši spoluhráči?
Byly tam posměšky, ale kariéra není věčná. Uvidím, zda se vydá tímto směrem.
Co máte na střídačce na starost?
Jsem asistent trenéra a s Jirkou a Borisem se radíme, komunikujeme. Funguje to dobře.
Boris Žabka po svém posunu na post hlavního trenéra hovořil o tom, že se realizační tým může v budoucnu rozšířit. Je to váš případ?
Uvidíme. Každopádně nechci dopředu nic říkat. Uvidíme, co přinese zbytek sezony a potom ta nová.
Takže až ukončíte kariéru, mohl byste se věnovat trenérské profesi?
Moc dopředu nepřemýšlím. Žiju momentem a uvidíme, co bude.
Stále s týmem trénujete i jako hráč?
Ano, normálně se připravuji s mužstvem na každý zápas.
A můžete mluvit i do toho, zda budete v nominaci na utkání?
(Smál se) Ještě ne, ale i to přijde.
Byla výhra nad Českými Budějovicemi důležitá i pro vás osobně, protože před tím jste měl v roli asistenta tři prohry, což už je řečeno s nadsázkou skoro na odvolání?
Předchozí zápasy jsme prohráli, ale bodovali (v Mladé Boleslavi i Plzni podlehli na nájezdy – pozn. red.). A každý bod je cenný. Ale samozřejmě jsem myslel i na to odvolání (smál se), takže mi spadl kámen ze srdce.
Jak byste hodnotil utkání s Českými Budějovicemi?
Už i předešlé zápasy byly velmi dobré, co se týká hry. Dnešní výsledek neodpovídá tomu, co jsme předvedli, protože měl být podle mého názoru podstatně vyšší. Mazi (brankář Marek Mazanec) byl dneska silný, k tomu jsme dobře ubránili oslabení. Jen škoda našich solidních přesilovek, že jsme v nich trefili jen tyčky.