Tipsport extraliga 2025/26

Dravecký poprvé uspěl jako trenér: Je to nová zkušenost, kariéra věčná není

Jiří Seidl
  19:49
Počtvrté byl útočník hokejových Ocelářů Třinec Vladimír Dravecký na střídačce v roli asistenta trenéra. A konečně se dočkal výhry. Třinečtí ve 45. kole extraligy po třech prohrách zabrali a porazili České Budějovice 2:1. „Je to něco jiné, nová zkušenost, ale protože jsem stále týmový hráč, tak jsem pomohl Jirkovi Raszkovi, když byl nemocný,“ připomněl čtyřicetiletý Dravecký, že se v obleku postavil na lavičku ve 42. kole, kdy Oceláři prohráli v Liberci 3:5.
Útočník Vladimír Dravecký (vlevo), který byl počtvrté za sebou na střídačce...

Útočník Vladimír Dravecký (vlevo), který byl počtvrté za sebou na střídačce třineckých hokejistů v roli asistenta trenéra, během utkání s Českými Budějovicemi s trenérem Borisem Žabkou. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

A asistentem zůstává, byť je Jiří Raszka zpátky.

„Rozhodli jsme se, že když budu hrát, tak budu hrát a když ne, tak pomůžu tímto směrem,“ usmál se Dravecký, který má s Třincem všech pět minulých titulů. „Jsem za tu možnost velmi vděčný a udělám všechno, abychom vyhrávali.“

Jak to vzali vaši spoluhráči?
Byly tam posměšky, ale kariéra není věčná. Uvidím, zda se vydá tímto směrem.

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Litvínov opět padl

Co máte na střídačce na starost?
Jsem asistent trenéra a s Jirkou a Borisem se radíme, komunikujeme. Funguje to dobře.

Boris Žabka po svém posunu na post hlavního trenéra hovořil o tom, že se realizační tým může v budoucnu rozšířit. Je to váš případ?
Uvidíme. Každopádně nechci dopředu nic říkat. Uvidíme, co přinese zbytek sezony a potom ta nová.

Takže až ukončíte kariéru, mohl byste se věnovat trenérské profesi?
Moc dopředu nepřemýšlím. Žiju momentem a uvidíme, co bude.

Stále s týmem trénujete i jako hráč?
Ano, normálně se připravuji s mužstvem na každý zápas.

A můžete mluvit i do toho, zda budete v nominaci na utkání?
(Smál se) Ještě ne, ale i to přijde.

Byla výhra nad Českými Budějovicemi důležitá i pro vás osobně, protože před tím jste měl v roli asistenta tři prohry, což už je řečeno s nadsázkou skoro na odvolání?
Předchozí zápasy jsme prohráli, ale bodovali (v Mladé Boleslavi i Plzni podlehli na nájezdy – pozn. red.). A každý bod je cenný. Ale samozřejmě jsem myslel i na to odvolání (smál se), takže mi spadl kámen ze srdce.

Jak byste hodnotil utkání s Českými Budějovicemi?
Už i předešlé zápasy byly velmi dobré, co se týká hry. Dnešní výsledek neodpovídá tomu, co jsme předvedli, protože měl být podle mého názoru podstatně vyšší. Mazi (brankář Marek Mazanec) byl dneska silný, k tomu jsme dobře ubránili oslabení. Jen škoda našich solidních přesilovek, že jsme v nich trefili jen tyčky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 45 24 4 7 10 145:102 87
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 44 22 2 6 14 119:100 76
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 44 19 5 8 12 121:92 75
4. HC Oceláři TřinecTřinec 45 20 6 3 16 133:115 75
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 44 21 4 4 15 116:110 75
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 45 18 8 2 17 115:107 72
7. HC Kometa BrnoKometa 45 18 4 5 18 121:126 67
8. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 46 17 4 5 20 120:136 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 44 16 5 4 19 117:121 62
11. HC OlomoucOlomouc 46 18 3 2 23 107:132 62
12. Rytíři KladnoKladno 45 14 5 5 21 109:120 57
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 44 14 5 4 21 90:118 56
14. HC Verva LitvínovLitvínov 45 11 3 4 27 97:149 43
Zobrazit více
Sbalit

