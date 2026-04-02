Vítkovický nezdar zamává i s kádrem, loučí se Klimeš, Freibergs a sedm dalších hráčů

„Příchody nových hráčů do A-týmu oznámíme, jako je již tradicí, po 1. květnu, kdy je možné zveřejňovat nové posily,“ uvedl ostravský klub.
Do letní přípravy s áčkem plánuje zapojit řadu šikovných mladíků z juniorského týmu: beky Alexe Drábka, Tomáše Hermana, Mateusze Majkowského a Tomáše Tomaškoviče a útočníky Šimona Fasnera, Sebastiana Glase, Michaela Nazada, Michala Šebestu a Matěje Žídka.
K zásadní změně došlo již v minulém týdnu, kdy skončil po nevydařené sezoně trenér Václav Varaďa, který vedl tým od loňského ledna. Jeho nástupcem se stal Yorick Treille, který naposledy vedl francouzskou reprezentaci na olympijských hrách v Miláně.
|
Varaďův konec ve Vítkovicích oficiálně potvrzen. Mužstvo přebírá Treille
Ostravané vypadli podruhé za sebou v předkole play off poté, co s Karlovými Vary neuhráli ani jediný zápas. V základní části skončili na 11. místě.