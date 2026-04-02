Tipsport extraliga 2025/26

Vítkovický nezdar zamává i s kádrem, loučí se Klimeš, Freibergs a sedm dalších hráčů

  17:48
Vítkovice se po této extraligové sezoně, která skončila zklamáním v podobě vyřazení v předkole play off, rozloučily s devítkou hokejistů. Ostravský klub opouštějí brankář Lukáš Klimeš, obránci Ralfs Freibergs, Vojtěch Budík a Matěj Prčík a útočníci Branden Troock, Lucas Edmonds, Martin Hanzl, Vojtěch Lednický a Matěj Přibyl. Klub o odchodech informoval na webu.

Brankář Vítkovic Dominik Hrachovina sleduje, jak bojují o puk jeho spoluhráč Ralfs Freibergs a třinecký útočník Libor Hudáček. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Příchody nových hráčů do A-týmu oznámíme, jako je již tradicí, po 1. květnu, kdy je možné zveřejňovat nové posily,“ uvedl ostravský klub.

Do letní přípravy s áčkem plánuje zapojit řadu šikovných mladíků z juniorského týmu: beky Alexe Drábka, Tomáše Hermana, Mateusze Majkowského a Tomáše Tomaškoviče a útočníky Šimona Fasnera, Sebastiana Glase, Michaela Nazada, Michala Šebestu a Matěje Žídka.

K zásadní změně došlo již v minulém týdnu, kdy skončil po nevydařené sezoně trenér Václav Varaďa, který vedl tým od loňského ledna. Jeho nástupcem se stal Yorick Treille, který naposledy vedl francouzskou reprezentaci na olympijských hrách v Miláně.

Varaďův konec ve Vítkovicích oficiálně potvrzen. Mužstvo přebírá Treille

Ostravané vypadli podruhé za sebou v předkole play off poté, co s Karlovými Vary neuhráli ani jediný zápas. V základní části skončili na 11. místě.

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

