Tipsport extraliga 2025/26

Vítkovice získaly Pavelku z Hradce, Boleslav posílí kanadský útočník Martel

  16:51
Dvaatřicetiletý obránce Tomáš Pavelka se z Hradce Králové přesunul do mateřských Vítkovic, kde podepsal víceletou smlouvu. Posilu hlásí také Mladá Boleslav, získala kanadského útočníka Jordana Martela, jenž hrál v minulém ročníku na Slovensku za Michalovce.

Hradecký kapitán Tomáš Pavelka oslavuje gól do pardubické branky. | foto: ČTK

V extralize čeká Pavelku čtrnáctá sezona, v té minulé odehrál kvůli rodinným problémům a zranění jen 12 utkání.

„S rodinou pocházíme z Ostravy, takže jsme strašně rádi, že jsme se mohli vrátit a zakotvit tady,“ řekl po podpisu smlouvy s jedenáctým týmem posledního ročníku extraligy, jenž v předkole play off nestačil na Karlovy Vary.

V nejvyšší soutěži Pavelka zatím odehrál 535 zápasů, s Litvínovem získal titul (2015) a později také se Spartou okusil Ligu mistrů. Zkušenosti sbíral i ve finské lize a kanadské juniorské soutěži.

Mladá Boleslav podepsala s osmadvacetiletým Martelem roční smlouvu s opcí, Kanaďan působil do loňska v zámoří v nižších soutěžích ECHL a AHL.

Ve své premiérové sezoně v Evropě odehrál za Michalovce 50 zápasů v základní části slovenské extraligy a nasbíral 58 bodů (27+31). Další čtyři branky a pět asistencí přidal v 11 duelech play off.

„Jordan je typologicky hráč, kterého jsme do ofenzivy hledali. Má střelecké schopnosti, je silný v soubojích a zároveň umí tvořit hru. Samozřejmě je nám ale jasné, že česká extraliga pro něj bude novinkou. Nicméně věříme, že udělá další krok ve své kariéře a bude patřit k důležitým hráčům,“ uvedl sportovní manažer Martin Ševc.

Středočeši v nevydařené minulé sezoně obsadili až 13. místo. V březnu v klubu skončil trenér Miloslav Hořava a devět hráčů včetně reprezentačního obránce Filipa Pyrochty.

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
3:3
Sparta
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

15. dubna 2026

Vítkovice získaly Pavelku z Hradce, Boleslav posílí kanadský útočník Martel

Hradecký kapitán Tomáš Pavelka oslavuje gól do pardubické branky.

Dvaatřicetiletý obránce Tomáš Pavelka se z Hradce Králové přesunul do mateřských Vítkovic, kde podepsal víceletou smlouvu. Posilu hlásí také Mladá Boleslav, získala kanadského útočníka Jordana...

15. dubna 2026  16:51

