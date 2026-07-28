Bývalý útočník a nyní i kouč francouzské reprezentace v pondělí vyjel s vítkovickými hokejisty poprvé na led a netajil se velkými ambicemi.
„Míříme vysoko. Víme, že je to proces, ale mluvíme o titulu. Chceme skončit na vrcholu. Je to soutěž a my chceme být první,“ prohlásil Treille.
„Zároveň ale chápeme, že je to vysoký cíl a byl by to velký úspěch. A konkurence je obrovská. Prostě chceme se všemi soupeřit. Hlavní důraz neklademe na konečný cíl, ale na každý jednotlivý den – jak se každý den zlepšovat jako jednotlivci i jako tým.“
Treille pracuje s rozšířeným realizačním týmem (asistenty má Pavla Trnku, Luďka Krayzela, Radka Philippa a trenéra gólmanů Martina Pruska) a také s obměněným kádrem. O místo v brankovišti bude soupeřit s Dominikem Hrachovinou nově Patrik Švančara, obranu vyztužili Rhett Holland a Tomáš Pavelka, konkurenci v ofenzivě rozšířili David Cienciala, Šimon Stránský, Filip Krivošík, Jan Bernovský či Dominik Petr.
„Jsme na ledě první den. Pro všechny je to nová kapitola. Je tam ještě hodně rzi, kterou je třeba obrousit, ale to je normální. Bylo to dobré, kluci jsou nadšení a připravení odstartovat sezonu,“ hodnotil Treille úvodní trénink na ledě. „Důležité je to nadšení na začátku, díky za něj!“
V Ostravě chce francouzský trenér navázat na své působení ještě v roli hráče – s Vítkovicemi vybojoval před 16 lety stříbrné medaile. „Pořád je v tom trochu zklamání, že jsme nevyhráli titul, ale prohráli jsme tehdy s lepším týmem (Pardubice – pozn. red. ),“ připomněl někdejší důrazný útočník.
„Celkově ale vzpomínám jen v dobrém. Nemám jedinou špatnou věc, co bych řekl, a je mi ctí být zpátky – sice v jiné roli a s jinou náplní práce, ale jsem připraven tuto odpovědnost přijmout,“ zmínil Treille. „Chápu, co tento klub znamená pro lidi, město i celý region. Je to odpovědnost a zároveň výzva, na kterou se moc těším. Bude to pro nás velká týmová práce.“
Svému týmu hodlá vštěpit agresivní ofenzivní styl. „Vítkovice jsem vnímal vždycky jako tým založený na držení puku. A když už ho máme, chceme si ho udržet, vážit si ho a být hodně lakomí, než ho soupeři vrátíme. Když puk nemáme, musíme chtít získat ho co nejrychleji zpátky. Chceme dostávat soupeře pod tlak,“ přiblížil Treille.
Stránský: Do šatny jsem trefil
V dobré náladě absolvoval první trénink na ledě po svém návratu do Vítkovic šikovný forvard Šimon Stránský. „Dojmy jsou pozitivní, jsem rád, že jsem po letech doma. Ono se to tu moc nezměnilo, i do šatny jsem trefil. Všechno je v pohodě. Doufám, že to tak vydrží, že to bude dobré,“ zmínil Stránský.
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(pog)