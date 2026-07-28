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Tipsport extraliga 2026/27

Vítkovický kouč Treille: Míříme vysoko. Chceme dostávat soupeře pod tlak

Pavel Grossmann
  7:57
Francouzský kouč Yorick Treille na tréninku hokejistů Vítkovic.

Francouzský kouč Yorick Treille na tréninku hokejistů Vítkovic. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Francouzský kouč Yorick Treille na tréninku hokejistů Vítkovic.
Francouzský kouč Yorick Treille vede trénink hokejistů Vítkovic.
Yorick Treille vede trénink hokejistů Vítkovic.
Yorick Treille, hlavní trenér hokejistů HC Vítkovice Ridera.
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Ze dna na vrchol. V tuhle cestu doufají před novou sezonou hokejové Vítkovice. V minulé sezoně se ostravský klub na poslední chvíli vyhnul extraligové baráži o záchranu, vedení pak ukončilo spolupráci s uznávaným koučem Václavem Varaďou, který plnil zároveň i roli sportovního manažera, a oslovilo francouzského trenéra Yoricka Treilleho.

Bývalý útočník a nyní i kouč francouzské reprezentace v pondělí vyjel s vítkovickými hokejisty poprvé na led a netajil se velkými ambicemi.

„Míříme vysoko. Víme, že je to proces, ale mluvíme o titulu. Chceme skončit na vrcholu. Je to soutěž a my chceme být první,“ prohlásil Treille.

„Zároveň ale chápeme, že je to vysoký cíl a byl by to velký úspěch. A konkurence je obrovská. Prostě chceme se všemi soupeřit. Hlavní důraz neklademe na konečný cíl, ale na každý jednotlivý den – jak se každý den zlepšovat jako jednotlivci i jako tým.“

Treille pracuje s rozšířeným realizačním týmem (asistenty má Pavla Trnku, Luďka Krayzela, Radka Philippa a trenéra gólmanů Martina Pruska) a také s obměněným kádrem. O místo v brankovišti bude soupeřit s Dominikem Hrachovinou nově Patrik Švančara, obranu vyztužili Rhett Holland a Tomáš Pavelka, konkurenci v ofenzivě rozšířili David Cienciala, Šimon Stránský, Filip Krivošík, Jan Bernovský či Dominik Petr.

„Jsme na ledě první den. Pro všechny je to nová kapitola. Je tam ještě hodně rzi, kterou je třeba obrousit, ale to je normální. Bylo to dobré, kluci jsou nadšení a připravení odstartovat sezonu,“ hodnotil Treille úvodní trénink na ledě. „Důležité je to nadšení na začátku, díky za něj!“

Yorick Treille vede trénink hokejistů Vítkovic.

V Ostravě chce francouzský trenér navázat na své působení ještě v roli hráče – s Vítkovicemi vybojoval před 16 lety stříbrné medaile. „Pořád je v tom trochu zklamání, že jsme nevyhráli titul, ale prohráli jsme tehdy s lepším týmem (Pardubice – pozn. red. ),“ připomněl někdejší důrazný útočník.

„Celkově ale vzpomínám jen v dobrém. Nemám jedinou špatnou věc, co bych řekl, a je mi ctí být zpátky – sice v jiné roli a s jinou náplní práce, ale jsem připraven tuto odpovědnost přijmout,“ zmínil Treille. „Chápu, co tento klub znamená pro lidi, město i celý region. Je to odpovědnost a zároveň výzva, na kterou se moc těším. Bude to pro nás velká týmová práce.“

Svému týmu hodlá vštěpit agresivní ofenzivní styl. „Vítkovice jsem vnímal vždycky jako tým založený na držení puku. A když už ho máme, chceme si ho udržet, vážit si ho a být hodně lakomí, než ho soupeři vrátíme. Když puk nemáme, musíme chtít získat ho co nejrychleji zpátky. Chceme dostávat soupeře pod tlak,“ přiblížil Treille.

Stránský: Do šatny jsem trefil

V dobré náladě absolvoval první trénink na ledě po svém návratu do Vítkovic šikovný forvard Šimon Stránský. „Dojmy jsou pozitivní, jsem rád, že jsem po letech doma. Ono se to tu moc nezměnilo, i do šatny jsem trefil. Všechno je v pohodě. Doufám, že to tak vydrží, že to bude dobré,“ zmínil Stránský.

Počítáte s větším tlakem na svou osobu? Čeká vás role lídra.
S tím jsem sem šel, že role bude velká, a samozřejmě se na to těším.

Šimon Stránský bruslí na tréninku Vítkovic.
Šimon Stránský na tréninku hokejistů Vítkovic.

Pomohla vám předchozí angažmá ve Finsku či Litvínově?
Určitě. Ve Finsku a v Litvínově, tam úplně. I sezona se tam podařila z osobního hlediska, sám jsem si vyzkoušel, že to zvládnu. Teď doufám, že na to navážu a budu ještě lepší.

A co Kometa? S tou máte titul.
Na to člověk nikdy nezapomene, budu na to vzpomínat v dobrém, i na celou Kometu. Angažmá tam mi hodně dalo, jsem rád, že jsem tam mohl působit.

Vítkovice mají nový realizační tým. Jak na vás působí?
Zatím fajn, všechno hraje, jak má. Trenéři jsou super. Yorick je úplně nový, taky si na to zvyká a trvá, než se úplně projeví, ale myslím, že všechno je v pohodě, poznáváme se, je tu pozitivní atmosféra. Na tréninku vypadali i trenéři hodně živě. Je cítit elán, všichni trenéři jsou do toho zapojení. Jsou fakt zapálení a je vidět, že se na to těšili, že je to baví.

(pog)

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
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