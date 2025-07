Vítkovice se sešly v plné síle. Ale Varaďa laškoval: Kdo by ještě nechtěl zlepšit tým

Jeho mužstvo prochází pořádnou obměnou.

Deset hráčů je pryč, osm nových přišlo – obránci Patrik Brůna ze Slavie Praha, Vojtěch Budík z Liberce, Ralfs Freibergs z Hradce Králové, Samuel Kňažko z Clevelandu Monsters, Vojtěch Port z Lethbridge Hurricaness a útočníci Krzysztof Maciaś z Jaw Warriors, František Řehák z Oltenu a Marek Hrivík z Leksandsu.

„Je to dost, spousta hráčů tady končila, končily jim smlouvy a my jsme se rozhodli jít jiným směrem. To je ve sportu normální,“ komentoval změny Varaďa. „V hráčích, které tady máme, vidíme potenciál, věříme, že naplní roli, kterou jim svěříme, a budou bojovat za vítkovickou Rideru.“

Podařilo se mužstvo poskládat podle jeho představ?

„Většina týmů má podepsané hráče už daleko dřív, někdy na konci ledna nebo během února, takže hráčský trh byl malinko okleštěnější, ale udělali jsme maximum. Týmu, který tady máme, věříme,“ odpověděl kouč.

Připustil, že k nějakému doplnění kádru ještě může dojít. „Kdo by nehledal a nechtěl zlepšit svůj tým,“ pousmál se. „Samozřejmě se budeme dívat na možnosti, které tady jsou. Nechci nic přivolávat, ale zranění přicházejí i v letní přípravě, může se stát něco výjimečného. A my chceme dobře vstoupit do začátku sezony.“

Trenéři vítkovických hokejistů Aleš Krátoška (vlevo) a Václav Varaďa.

Například mezi obránci je jen jediný pravák – Vojtěch Port. V tomto ohledu ale Varaďa případné komplikace nevidí.

„Pořád máme Chada Yetmana a věřím, že by v obraně mohl zaskočit taky, kdybychom potřebovali šikovného praváčka,“ zmínil kanadského útočníka. „Hráči jsou schopni adaptovat se i na druhou stranu obrany, na tom až tak nezáleží. Spíše na tom, jak k tomu přistupují a jestli jsou schopní svým hráčským myšlením tuto roli plnit.“

Zatím poslední posilou je slovenský obránce Samuel Kňažko, který ve 22 letech už má zkušeností z reprezentace a bojoval o NHL.

„Hledali jsme někoho na přesilovou hru, ale hlavně v Samuelovi vidíme velký potenciál,“ řekl Varaďa. „Myslím si, že pro něj to tady není v uvozovkách konečná, věřím, že se od nás odrazí do nějaké zahraniční ligy. Na svůj věk je velice talentovaný, má přehled ve hře, je správně odvážný, a to se mi na něm líbí.“

Zatím poslední vítkovická posila slovenský obránce Samuel Kňažko.

Čím ho přesvědčil, když Kňažko přiznal, že českou ligu nezná a zvažoval ještě angažmá ve Švédsku?

„Bylo mezi námi několik telefonátů a potom jsme se i setkali. Hovořil jsem i s jeho agentem, což je běžná praxe,“ odpověděl Varaďa. „Potom jsme se dohodli se Samuelem velmi rychle. Jenom jsme mu dali prostor, protože ještě zvažoval možnost pokračovat v zahraničí.“

Vítkovičtí hokejisté vyjeli na led v bílých a modrých dresech. Jen útočník Jan Bambula v červeném, protože je po plastice křížového vazu.

„Už to je nějaký čas, od doktora má zelenou, aby trénoval na ledě, ale zatím to ještě není na plný kontakt. Vypadá ale velmi slibně, nestěžuje si na žádné problémy, takže věříme, že začátek sezony stihne,“ popisoval Varaďa, kterému se po zranění vrátil i další útočník Patrik Zdráhal: „Nestěžoval si na nic. Letní přípravu odpracoval dobře, žádné omezení u něj už není.“