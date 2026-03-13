Pár pozitiv, dál jen útrapy. Varaďovy plány selhaly, co stojí za vítkovickým zklamáním?

Kdo se v Ostravě těšil na novou éru, musí aktuální situaci prožívat s velkými rozpaky. Podporu diváků často střídal pískot. Poloprázdná hala ve čtvrtek večer přihlížela vyřazení od Karlových Varů, nejrychlejším možným způsobem v předkole, 0:3 na zápasy. Projekt Varaďa zůstal na úvod za očekáváním.
„Ano, už je to jeho tým,“ přitakává k trenérovi a manažerovi, který za čtrnáct měsíců ve funkcích přivedl čtrnáct nových hráčů, expert Rostislav Klesla. Vzápětí ale bývalý obránce přispěchal s logickou obhajobou.
„I tak měl dost svázané ruce, protože minulou sezonu převzal tým pozdě. Hráči se v extralize rozdělují po novém roce, jsou tam dohodnuté kontrakty. On přišel, měl jiné starosti, musel Vítkovice zachránit před pádem do baráže. Kvalitní hráči už byli rozebraní. Proto bych se soudy ještě počkal.“
Hlavně se ale musí zaměřit na obranu. Tam ležel kámen úrazu, kdy to od beků dopředu i dozadu nebylo ono.