Povedený start Vítkovic trvá. Je to super, důležité pro sebevědomí, těší Kaluse

„Je vidět, že je začátek soutěže, oba týmy měly dost sil, bylo to bruslivé. Nejen diváci si mohli přijít na své, byť v normální hrací době padly jen dva góly,“ zmínil kouč Třince Zdeněk Moták.

„Po gólu v přesilovce soupeře jsme si vyrovnání zasloužili. Bohužel se nám nepovedlo dobře odehrát oslabení v prodloužení, domácí tak berou dva body.“

Vítkovičtí tak prodloužili povedený vstup do sezony, bodovali ve všech čtyřech odehraných utkáních a z 12 možných bodů jich nasbírali devět.

„To je solidní počin. Nicméně zápasů je před námi moc. Začátek nám vyšel, lépe se nám dýchá, ale v pátek hrajeme s Pardubicemi, pak v Karlových Varech. Nevyberete si,“ podotkl Wojnar.

„První zápasy jsou důležité pro naše sebevědomí, je to super. A musíme poděkovat Klimsonovi (Lukáš Klimeš), ten nás podržel v každém utkání,“ pochválil spoluhráče vítkovický útočník Marek Kalus, jenž odvádí práci ve čtvrté formaci s Valentinem Claireauxem a Vojtěchem Lednickým.

„Že je to čtvrtá lajna? Nejsem zklamaný, ale každý chce hrát nahoře... Beru to, jak to je. Snažím se dělat svoji práci, rozhodnutí není na mně. Lajna šlape,“ konstatoval Kalus, jenž je s šesti kanadskými body zatím nejproduktivnějším hráčem týmu.

„Jo, snažíme se hrát jednoduchý hokej, plníme, co máme. Snažíme se hrát přímočaře a zatím to tam padá. Na svoje body vůbec neberu ohled, soustředím se jen na sebe a to, abych byl platný pro tým. Každý chce mít body, a když ne, rád budu odvádět černou práci pro tým.“

Vítkovičtí už nastříleli patnáct branek, Oceláři jen šest. V posledních dvou duelech se trefili pouze jednou.

„Od začátku sezony nedáváme gólů moc, v přípravě nám to padalo trochu více. Musíme se do toho dostat. Proti Vítkovicím náš výkon podle mě nebyl špatný, máme se od čeho odrazit,“ řekl střelec branky Ocelářů Viliam Čacho.