Nápor Vítkovic v derby přišel pozdě, hokejisté Třince mu odolali

„Byl to vynikající zápas s parametry play off. Měl náboj, atmosféru, nechyběla bitka... Nám nescházela snaha, dřeli jsme do poslední minuty. Třinci jsme ve třetí třetině nedovolili nic. Hráli jsme agresivně, dobře, hráčům není co vytknout. Rozhodly ale góly,“ prohlásil vítkovický kouč Miloš Holaň.

„Měli jsme spoustu přesilovek, šancí na to, abychom aspoň vyrovnali, jenže se nadřeme na góly. Třinečtí udělali vše pro to, aby to ubránili, měli přes 30 zblokovaných střel.“

1 bod ze tří domácích střetnutí v řadě získali hokejisté Vítkovic. Vstřelili v nich pouze pět branek

Obětavost svých svěřenců vyzvedl třinecký trenér Zdeněk Moták. „Přesně takové vítězství jsme potřebovali. Bylo to udřené, ubojované, ublokované. „Výborně zachytal Mazi (Marek Mazanec). Je to první krok k návratu k dobrým výsledkům,“ věří Moták. „Ve třetí třetině se projevila síla domácích, hlavně v útočné fázi, ale my hráli jednoduše a bojovně.“

Nejblíže k vyrovnání měl ve třetí části vítkovický obránce Willie Raskob, autor jediného gólu ostravského celku, jehož rána od modré čáry se odrazila od tyčky Mazancovy branky. „Chybělo nám i trochu štěstí, soupeřům taky zachytal gólman. Ale hráčům opravdu nemám co vyčíst. Porvali se o to, jeli nadoraz. V tom stylu hry musíme pokračovat,“ nastínil Holaň.

Třineckým pomohl i návrat uzdravených opor – po zranění hráli Tomáš Marcinko či Marko Daňo. „Jsou to stavební kameny sestavy, byla to velká pomoc,“ oddechl si Moták. „Od domácího zápasu s Litvínovem jsme v podstatě neměli tým pohromadě. Potřebovali jsme se uzdravit. Tento těžký venkovní zápas ukázal charakter chlapců.“