Vítkovičtí ovládli derby i podruhé. Jsme vděční za každý bod, říká Stezka

Nesleduji, jak kdo jezdí nájezdy, řekl Stezka Podruhé se v této sezoně hokejisté Vítkovic a Třince utkali ve Werk Aréně. A podruhé uspěli Vítkovičtí. „Jsme vděční za každý bod a těší nás, že odvážíme dva,“ prohlásil vítkovický brankář Aleš Stezka. Jaké utkání bylo?

Byl to boj až do konce, super hokej. Hráli jsme dobře, nějaké chybičky tam vždycky jsou, ale snažili jsme se jich vyvarovat. Za mě super a velké poděkování klukům. Za stavu 1:1 rozhoduje každá chyba. Jak to vnímá brankář?

Je to... Furt si říkáte, že to je nula nula, že gól můžeme dát my. Z pohledu gólmana je to fakt jen střela po střele, musí udělat maximum a dát šanci týmu, aby mohl vstřelit gól a mohl vyhrát. Mazanec říkal, že se před utkáním díval na vítkovické střelce nájezdů. Co vy?

Ne. (usmívá se) Někdo to má rád, někdo ne. Jediné, co si pamatuju, že Růža (Růžička) dělá kličku do bekhendu, ale jinak to moc rád nemám. Měl bych akorát plnou hlavu. Radši reaguji na daný moment. Plzeň v utkání s vámi v prodloužení odvolala brankáře a vyhrála. Nečekali jste, že se o to pokusí i Třinec, který má výborné přesilovky?

U Plzně to asi byla výjimečná záležitost, i když to někdo zkusit zase může. Plzeň měla vesměs přečíslení jen po našem propadnutí, tak to riskla. Teď taková situace nenastala, kluci hráli super jeden na jednoho. Jsem rád, že jsme domácím v prodloužení nedali šanci. Kalus dal minule v Třinci vítězný gól a tentokrát vyrovnával na 1:1. Co říkáte, jak dře?

Mára je bojovník, to vidí asi každý. Na ledě by nechal i duši. Rve se za každým kotoučem a snaží se odvádět maximum, jako každý v týmu. Všichni hráli výborně.