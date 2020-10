Do Jastrzebie. I hokejisté Vítkovic našli možnost, jak trénovat na ledě

Ostravané zvolili „polskou“ variantu podobně jako konkurenční Třinec či Pardubice. Do haly Jastor to mají hokejisté Ridery jen zhruba 40 kilometrů. „Původně jsme omezili tréninkové jednotky výhradně na přípravu na suchu ve venkovním prostředí v okolí haly. Stále více extraligových klubů ale začalo trénovat také na ledě, ať už to bylo na otevřeném kluzišti v Česku, nebo na zahraničních kluzištích,“ připomněl na klubovém webu sportovní ředitel Roman Šimíček.

„Trénink na ledě je jednoznačnou výhodou a i když zatím stále nevíme, kdy budeme moci začít hrát, nemůžeme si dovolit oproti ostatním mít několikatýdenní ztrátu tréninků na ledě a zůstat pozadu. Proto jsme se rozhodli pro tréninky v Polsku a jsem rád, že jsme našli možnosti v Jastrzebie,“ pochvaloval si Šimíček.

Zázemí domácí Ostravar Arény zůstává uzavřené, k tréninkům na polské území dojíždí jen hráči prvního týmu a navíc po vlastní ose. „Tréninky kombinujeme, nejsme v Polsku každý den a natrvalo. Tým se střídavě připravuje na suchu v Ostravě a na ledě v Jastrzebie. Je to nevyhnutelné řešení,“ upozornil Šimíček.

Zápasy extraligy se hrály naposledy 11. října a od následujícího dne nemohou hokejisté v uzavřených prostorech ani trénovat. Jednání Národní sportovní agentury (NSA) s ministerstvem zdravotnictví o získání výjimky zatím nepřineslo žádný výsledek.