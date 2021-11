Vítkovice angažovaly švédského útočníka Lindberga

Naposledy hrál Lindberg za Södertälje, za které ve 14 zápasech v této sezoně druhé švédské ligy nasbíral šest asistencí.

„Je v ideálním hokejovém věku, má přitom dost zkušeností. Máme na něj velice pozitivní reference a věříme, že nám může pomoci,“ řekl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček na klubovém webu.

Za Vítkovice už naopak nebude nastupovat ruský útočník Kristian Afanasijev, kterému skončila krátkodobá smlouva.

Lindberga draftovala v roce 2013 ve čtvrtém kole Ottawa. O rok později začal nastupoval v juniorské lize OHL za Oshawu a získal s ní Memorial Cup. V únoru 2014 ho Senators v rozsáhlé výměně poslali do Toronta mimo jiné s Milanem Michálkem. Za Maple Leafs si Lindberg přispal jediných šest startů v NHL, kde zaznamenal dvě asistence.

Jinak nastupoval v nižší soutěži AHL až do roku 2019, kdy se vrátil do Evropy. Ve Švédsku hrál druhou ligu za Timru a Väsby, před touto sezonou posílil Södertälje, kde však dlouho nezůstal. Po předčasném konci v devátém týmu tabulky zamířil do Vítkovic.