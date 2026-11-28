„Často se mi stává, že si řeknu, co při nájezdu udělám. Pak to vzápětí změním, řekl bych až, že to přešpekuluju. Tentokrát jsem od prvního momentu věděl, co chci udělat, a naštěstí to tam spadlo,“ líčil Jindřich Abdul.
A co váš první gól? Tam jste těžil z práce Jakuba Zbořila, že?
Přesně tak. Udělal to skvěle. Za tu nahrávku jsem mu poděkoval. Já si jen našel ideální místo, aby vznikla díra, kterou mě našel, pak už to byla ta jednodušší část.
V týmu jste poprvé měli při početné marodce Jordana Martela, který přišel na zkoušku z Mladé Boleslavi. Ovlivnilo to souhru?
Jordan hrál dobře. Bylo to složité, lajny byly celkově rozházené. Dost se to rotovalo i během zápasu, ale jsme profíci. Hrajeme, kam nás trenéři dají.
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Pardubice ovládly bitvu s Třincem, Plzeň zdolala Kometu. Sparta padla v nájezdech
Sparta přijela bez devíti hráčů základní sestavy. Nepomýšleli jste na víc než dva body?
Nám chyběly opory, jim taky. Přesto má Sparta velkou kvalitu. Hodnotím to pozitivně. Bereme dva body. Chtěli jsme tři, ale musíme být rádi i za dva.
Obzvlášť po slabším startu, kdy vás soupeř přehrával, tvořil si šance. Čím to?
Začátek jsme měli takový vlažnější, na tom musíme zapracovat. Kdyby nás nepodržel Hrášek (brankář Dominik Hrachovina), mohl jít soupeř do vedení. Na to si musíme dát větší pozor.
V závěru jste už Spartu přitlačili, dokonce jste v posledních dvou minutách základní hrací doby měli početní výhodu. Mrzí ta nevyužitá přesilovka?
Je fakt, že tam jsme mohli rozhodnout, ale bohužel jsme se vůbec nedostali do nějakých šancí. Musíme pracovat i na tomhle a věřit, že se v tom zlepšíme.
Pomůžou tyhle dva body zapomenout na předchozí výprask 1:8 v Pardubicích?
Jsou to ohromně cenné dva body. Tam to byl z naší strany absolutní horor, teď máme dva body proti Spartě, která má svoji sílu.