Proti Spartě tentokrát bez šance. V útoku jsme slabší, povzdechl si kouč Vítkovic

Domácí si sice hned v první minutě vynutili přesilovku, ale to bylo na dlouho vše. „Sparta na nás vlítla, my jsme nebyli ve své kůži, nehráli jsme na svoje maxima. Z naší strany to byl špatný start,“ připustil útočník Petr Hauser.
„My na to kluky připravujeme, přesto se stane, že start máme mdlý, nabídneme soupeři šanci, což pak udá tón někdy první třetiny, někdy i celého zápasu,“ konstatoval Krátoška.
Vítkovice - Sparta 1:4 hosté stoupají tabulkou. Výhru řídil dvěma góly Shore
„Zato my jsme podali velice dobrý výkon od první minuty. Zápas jsme měli v podstatě celý pod kontrolou, jedinou kaňkou bylo, že jsme domácí pustili do pár přečíslení a sami jsme nešli do většího náskoku,“ hodnotil suverénní výkon svého asistent trenéra na straně soupeře Patrik Martinec.
„Takové zápasy občas jsou. Není to úplně ono, člověku to nesedne. A Spartě to šlo,“ uznal Hauser.
Vítkovičtí se znovu trápili především v útoku. Marně se pokoušeli překvapit obranu soupeře, jediný gól dali po chybném vyjetí gólmana Jakuba Kováře z branky. „Je to obranou, co nám povolí. V útoku jsme opravdu zatím poněkud slabší,“ připustil Krátoška.
Podívejte se na trefu Michala Řepíka:
Další teč = další gól pro Spartu! 🏒— Tipsport extraliga (@telhcz) October 29, 2025
Tentokrát se mezi střelce zapsal Michal Řepík, který úspěšně usměrnil nabídku od Janiho Lajunena. 🇫🇮🤝#TELH | #momentytelh | #extraliga | @HCSpartaPraha pic.twitter.com/3Y2XsofiSu
Doma Vítkovice gólově explodovaly jen jednou – v tabulce poslednímu Litvínovu nasázeli ostravští hokejisté osm gólů během 25 minut.
„Jenže Sparta nás do větších šancí nepustila, my sami jsme si jich moc nevypracovali,“ podotkl asistent Václava Varadi.
„Věděli jsme, že domácí nemůžeme podcenit. Před týdnem nás doma v poslední třetině zatlačili. Teď jsme zvládli přesilovky, oslabení i hru pět na pět. Vítkovice se do žádného tlaku nedostaly,“ uzavřel sparťan Michal Řepík