Proti Spartě tentokrát bez šance. V útoku jsme slabší, povzdechl si kouč Vítkovic

  7:35
Před týdnem v Praze dokázali dotáhnout proti Spartě z 0:4 na 4:4 a vybojovat aspoň bod po prohře 4:5 v prodloužení. Ve středeční dohrávce 19. kola extraligy vítkovičtí hokejisté doma stejnému soupeři vzdorovali marně. „Mrzí nás o to víc, že si tolik lidí našlo cestu na hokej a nám se to utkání vůbec nepovedlo,“ litoval po bezkrevném výkon asistent trenéra Aleš Krátoška.
Domácí si sice hned v první minutě vynutili přesilovku, ale to bylo na dlouho vše. „Sparta na nás vlítla, my jsme nebyli ve své kůži, nehráli jsme na svoje maxima. Z naší strany to byl špatný start,“ připustil útočník Petr Hauser.

„My na to kluky připravujeme, přesto se stane, že start máme mdlý, nabídneme soupeři šanci, což pak udá tón někdy první třetiny, někdy i celého zápasu,“ konstatoval Krátoška.

Vítkovice - Sparta 1:4 hosté stoupají tabulkou. Výhru řídil dvěma góly Shore

„Zato my jsme podali velice dobrý výkon od první minuty. Zápas jsme měli v podstatě celý pod kontrolou, jedinou kaňkou bylo, že jsme domácí pustili do pár přečíslení a sami jsme nešli do většího náskoku,“ hodnotil suverénní výkon svého asistent trenéra na straně soupeře Patrik Martinec.

„Takové zápasy občas jsou. Není to úplně ono, člověku to nesedne. A Spartě to šlo,“ uznal Hauser.

Vítkovičtí se znovu trápili především v útoku. Marně se pokoušeli překvapit obranu soupeře, jediný gól dali po chybném vyjetí gólmana Jakuba Kováře z branky. „Je to obranou, co nám povolí. V útoku jsme opravdu zatím poněkud slabší,“ připustil Krátoška.

Doma Vítkovice gólově explodovaly jen jednou – v tabulce poslednímu Litvínovu nasázeli ostravští hokejisté osm gólů během 25 minut.

„Jenže Sparta nás do větších šancí nepustila, my sami jsme si jich moc nevypracovali,“ podotkl asistent Václava Varadi.

„Věděli jsme, že domácí nemůžeme podcenit. Před týdnem nás doma v poslední třetině zatlačili. Teď jsme zvládli přesilovky, oslabení i hru pět na pět. Vítkovice se do žádného tlaku nedostaly,“ uzavřel sparťan Michal Řepík

19. kolo

20. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 18 12 3 1 2 59:36 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 18 9 1 3 5 39:31 32
3. HC Kometa BrnoKometa 19 10 0 2 7 51:49 32
4. HC Dynamo PardubicePardubice 19 8 2 2 7 53:45 30
5. HC OlomoucOlomouc 19 9 1 1 8 44:45 30
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 9 1 0 9 57:51 29
7. HC Sparta PrahaSparta 20 8 2 1 9 57:52 29
8. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 4 0 7 47:42 29
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 19 7 3 2 7 54:52 29
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 19 9 0 2 7 47:46 29
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 19 8 1 2 8 48:51 28
12. Rytíři KladnoKladno 19 5 1 3 8 42:54 20
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 1 1 11 37:49 18
14. HC Verva LitvínovLitvínov 19 3 1 1 14 30:62 12
Proti Spartě tentokrát bez šance. V útoku jsme slabší, povzdechl si kouč Vítkovic

