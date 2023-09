Zapadává to do sebe, věří ve Vítkovicích. Chtějí bojovat o finále

„Všichni víme, co to obnáší. Musíme být všichni zdraví a v pohodě, pak se můžou dít velké věci,“ prohlásil sportovní ředitel hokejových Vítkovic Roman Šimíček. „Chceme se porvat o stupínky nejvyšší, o finále. Je to dlouhá cesta a je na nás, abychom tam nechali všechno. Pak nám třeba i fanoušci budou schopni prominout, když prohrajeme.“

Vítkovice, které v minulé sezoně nasbíraly v základní části rekordních 102 bodů a v play off vypadly po prodloužení sedmého semifinále, se přitom musely vypořádat s odchody opor – gólman Aleš Stezka i obránce Patrik Koch zamířili do zámořské NHL.

„Minulá sezona byla úspěšná maximálně. Znovu jsme se snažili poskládat konkurenceschopné mužstvo. Snad se nám odcházející hráče podařilo nahradit, zapadává to do sebe,“ připomněl Šimíček příchod gólmana Matěje Machovského a beka Stuarta Percyho.

Před pátečním startem extraligy (Vítkovičtí hostí od 17.30 Karlovy Vary) odehrál ostravský celek už čtyři zápasy v Champions League. „Už předtím jsme měli hodně kvalitní přípravu s kvalitními soupeři (ostravský celek odehrál turnaj ve Švýcarsku). V Champions League je zážitek hrát proti top mužstvům v top soutěži. Je to takové nastavení zrcadla po přípravě,“ konstatoval vítkovický trenér Miloš Holaň.

„Loni jsme nastavili vysokou laťku a ani teď nejsme alibisti. Chceme pokračovat v úspěšné práci. Mám k tomu tři aspekty – pokora, respekt a zdravé sebevědomí. Šelem kolem nás bude hodně. Už nebudeme překvapením, týmy nás budou brát vážně. Přesto chceme hlavně doma hrát tak, aby se soupeři báli sem jezdit,“ doplnil Holaň.

Vítkovický kouč Miloš Holaň.

„Na pátek jsme nachystaní na sto procent. Všichni jsme nažhavení do sezony, a i když začínáme s těžkým soupeřem, věříme, že se nám to povede. Dáme do toho srdce, budeme makat a bojovat,“ řekl Roman Šimíček.

V pátek by měl nastoupit i americký kanonýr Peter Mueller, který odehrál v přípravě kvůli doléčování zranění jediný zápas. „Čeká nás dlouhá a náročná sezona. Bylo to o každodenní komunikaci. Domluvili jsme se, že s námi odletí do Finska, kde odehraje aspoň jeden zápas. Nebyly tam už vidět zdravotní problémy. Snad to tak zůstane nejen u něj,“ přál si sportovní manažer. „Byla to komplikace, že se Peter zapojil tak pozdě, ale my budeme spoléhat na týmový výkon. Jména nehrají. Ego musí stranou,“ doplnil Miloš Holaň.