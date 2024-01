Druhé třetiny máme špatné, mrzí vítkovického Deje sparťanský obrat

„Jsem rád, že mi to tak vyšlo. Bohužel to nevedlo k žádným bodům,“ litoval zkušený 35letý slovenský útočník ve službách Vítkovic porážky 2:4.

Byť jste vedli, se Spartou jste počtvrté v sezoně prohráli. Kde hledat příčinu?

Tentokrát je důvodem prohry jednoznačně druhá třetina. Sice jsme nezačali špatně, ale právě ve druhé části Sparta rozhodla o výsledku. Musíme se na to zaměřit, s druhými třetinami máme problémy. Sparta nám v ní dala tři góly, pak si to jen pohlídala. A že jsme v sezoně prohráli se Spartou počtvrté? To moc neřešíme.

V čem podle vás tkví vítkovický problém druhých třetin?

Je to o vzájemném podporování. Musíme hrát v pěti spolu, ne jezdit nahoru dolů s top týmy, jako je Sparta. Musíme mít tři hráče vzadu, hrát defenzivněji. Jenže když hrajeme doma, chtěli jsme do toho jít aktivně. Ale dostali jsme góly, Sparta využila našich chyb, pak se jí hrálo lépe.

Góly jste inkasovali po střelách ze střední vzdálenosti. Kde byla chyba?

Musíme mít hráče soupeře lépe rozebrané, zvlášť ty, o nichž víme, že mají kvalitní střelu. Chce to lépe blokovat, nepouštět je do střel.

Pozitivem je tak snad jen vyhraná poslední třetina, že?

Ano, nic jiného nám nezbylo. Chtěli jsme dostat Spartu pod tlak, ale zkušeně si to pohlídali. Kdyby gól přišel dřív, možná bychom strhli více diváky, po druhé třetině to bylo takové hluché.