Klub číslo tři pro Varaďu. Ve Vítkovicích si to udělá, jaké bude chtít, míní Antoš

Celkem radikální řešení, protože Varaďa nebude jen koučovat, taky nahradí Pavlíkovy dlouholeté blízké kolegy z managementu: sportovního ředitele Romana Šimíčka a manažera klubu Patrika Rimmela.

Osmačtyřicetiletý kouč získává všechno, co si přál. Důvěru, protože hůř na tom v klubu výsledkově být ani nemohou, a široké pravomoce od skládání a výběru vlastního týmu po jeho vedení na ledě.

„Naprosto logické rozhodnutí pro obě strany. Václav si to tam udělá, jaké bude chtít. A my uvidíme, jak jeho myšlenky a filosofie fungují v praxi,“ říká hokejový expert Milan Antoš pro iDNES.cz.

Trojnásobný mistr extraligy s Třincem se na střídačku vrací přesně po roce, kdy překvapivě skončila jeho štace v Pardubicích. Padáka dostal poté, co se vyhrotily vztahy s vedením Dynama.

Velkolepé spojení uznávaného kouče s hvězdným týmem a ambiciózním majitelem skončilo hořce. Doteď se Varaďa s klubem soudí, požaduje 11,6 milionu, které mu podle jeho názoru náleží za odstupné.

Václav Varaďa

Z klubu zase zní, že se s ním nedalo vydržet a že se choval drsně a ostře k hráčům i zaměstnancům.

„Myslím, že Varaďu lidé kolem hokeje v poslední době dost očernili. Tlačili ho a postavili do role, která pro něj není příjemná. Přikládali mu, že požaduje větší nároky, než ve skutečnosti chtěl. Mně se to nezdálo. Teď jeho práci opravdu uvidíme,“ míní Antoš.

Varaďa si mohl vybírat. Vábily ho kluby z extraligy, v průběhu sezony Liberec, naposledy situaci sondovala Sparta pro případ, že by se nedohodla na pokračování s Pavlem Grossem. Volal i nejeden klub ze Švýcarska.

„Neberu,“ odpovídal. Cizinu nepřijal i kvůli rodině. Ženě, dvanáctileté a patnáctileté dceři a domovu v Kopřivnici. „S rodinou teď zažívám věci, které mi při trénování hodně scházely. Nedokážu si představit, že bych někam odešel bez ní,“ vykládal Varaďa pro iDNES Premium v minulých dnech.

A dodával: „Navíc si stojím za principy. Budu dělat, co chci já, ne co mi řekne někdo jiný.“

Volnost dostane v ostravském klubu. Stačilo počkat. Přitom se ve spojení s jeho jménem mluvilo i o NHL. Že by mohl dostat šanci třeba v Buffalu, kde hrával, nebo v New Jersey, kde se angažuje jeho kamarád Patrik Eliáš.

Vítkovice jsou vlastně tím nejlepším místem, kde Varaďa může prokázat, že skutečně patří mezi absolutní českou trenérskou špičku, protože práce před ním stojí přehršel. „Pokud Vítkovice myslí přestavbu vážně, Varaďa tam vydrží dlouho. Musí, jiná varianta pro klub neexistuje,“ říká Antoš.

I extraliga dostává další šmrnc. Pardubice nově vede Miloš Hořava, který posledních pět let strávil ve Spartě a protože do play off postupuje dvanáct týmů, pro Vítkovice není nic ztracené.

Jen si představte, že v play off bude Pešán s Libercem, Varaďa s Vítkovicemi, Hořava s Pardubicemi, Gross se Spartou, Moták s Třincem... Co jméno, to osobnost.

Horší zpráva je to pro Kladno. Konkurence nečeká a činí kroky k nápravě sezony, zatímco v klubu Jaromíra Jágra se řeší prodej novému majiteli.