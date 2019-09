Proti Oleszovi. Vítkovice se na úvod střetnou s Olomoucí

„Nehrajeme proti klukům, co tam přišli od nás (v Olomouci kromě Olesze působí další hráči s vítkovickou minulostí jako Zbyněk Irgl, Petr Kolouch, Petr Strapáč, Lukáš Klimek či trenér Zdeněk Moták – pozn. red.), ale proti celé Olomouci,“ vyhlásil nový vítkovický kapitán Jan Výtisk.

A že by se bývalý a současný kapitán hecovali? „Ne. Ale na ledě se určitě někde potkáme. On hraje pořád stejně celý život. Důrazně do brány, je strašně silný. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl Výtisk.

„Těch zápasů jako s Olomoucí je tam více. V neděli hrajeme ve Zlíně, kde je Roman Szturc, pak v úterý přijede s Třincem Patrik Bartošák,“ zmínil vítkovický kouč Jakub Petr první tři soupeře svého celku.

„Ale náš tým v přípravě dokázal, že se může měřit s kýmkoliv. Jen potřebujeme jít do ligy s pokorou, protože těch zápasů, ve kterých bychom byli papírovými favority, moc nebude. Pokud však budeme plnit to, co máme, cíl splníme,“ věří Petr, jenž v úvodu soutěže bude postrádat ofenzivního lídra Ondřeje Romana. Ten ze sestavy vypadl kvůli natrženým vazům v kotníku, scházet bude několik týdnů. I kvůli tomu přivedlo vítkovické vedení na poslední chvíli posilu z Hradce Králové: na dvouměsíční hostování přišel 23letý útočník Lukáš Vopelka, hráč se zkušenostmi z KHL i ze Švédska.

Úvodní buly pátečního zápasu s Olomoucí padne v 17.30.