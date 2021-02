Vítkovice udržely Zlín na nule. Výborná defenzivní práce, radoval se kouč

„Pomýšleli jsme na to, že bychom si odsud mohli odvézt body, ale bez gólu se holt nadřeme. Nedali jsme žádný a pak už hlavy klesly. Byla to křeč, Vítkovice vyhrály zaslouženě. Bez gólu to není jak nastartovat. Jsme v brutálním útlumu,“ posteskl si zlínský trenér Martin Hamrlík.



„Náš výkon měl vzestupnou tendenci. Kluky musím pochválit, protože se od začátku až do poslední minuty drželi herního plánu. Byla to výborná defenzivní práce podpořená gólmanem, těší mě i produktivita. Jsme hodně rádi za tři body v domácím prostředí,“ poznamenal Holaň, který dal stejně jako v Brně přednost gólmanu Miroslavu Svobodovi před Danielem Dolejšem.

„Řešíme to zápas od zápasu. Vím, že tu byl Mirek brán jako jednička a já jsem rád, že mu to teď tak jde. Snad bude takhle pokračovat.“



Žehrat mohli včera Vítkovičtí na promarněné přesilové hry. V jedné z nich dokonce pustili samotné dva hráče soupeře na Svobodu. „Mrzí mě to, že jsme s nimi nenaložili lépe. Jsem z toho zklamaný. Hráli jsme je moc staticky. Chyběla tam jiskra, rychlejší rozhodnutí,“ všiml si Holaň.

Vítězstvím nad Zlínem, který je na 13. místě a ztrácí nyní 17 bodů, si Vítkovičtí prakticky zajistili účast v předkole play off. „Částečně se to tak dá brát,“ potvrdil kouč ostravského celku. „My se ale budeme bít do posledního zápasu, zbývá jich spousta a ve hře je pořád dost bodů. Pořád pomýšlíme na lepší umístění, chceme sbírat body, které jsou důležité i pro sebevědomí hráčů.“