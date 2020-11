Zbytečný faul Marosze hokejisté Komety tvrdě potrestali

Zbytečně totiž fauloval Adama Gajarského, byl vyloučen na pět minut a do konce utkání. Kometa v pětiminutové přesilovce dvěma góly srovnala na 2:2. V prodloužení mohli hosté rozhodnout při další početní výhodě po faulu Jana Schleisse. Nakonec uspěli až po samostatných nájezdech. Vítkovičtí tak prohráli 2:3.

„Z výsledkově dobře se vyvíjejícího utkání jsme si to prohráli vlastní nedisciplinovaností,“ zlobil se vítkovický asistent trenéra Darek Stránský. „Zápas jsme v kabině krátce zhodnotili, víc jsme to teď v emocích nechtěli řešit, ale pohovory budou.“

A co že se vlastně stalo? „Byl tam zašlápnutý puk ve středním pásmu, Rosťa Marosz se otočil, ohnal se a trefil mě hokejkou mezi nohy,“ líčil Adam Gajarský. Rozhodčí, kteří stáli blízko, nezaváhali a poslali Marosze rovnou do sprch. „Nám to pomohlo, díky tomu jsme dali dva góly,“ poznamenal Gajarský.



Vítkovický gólman Miroslav Svoboda odolával brněnským útokům dlouho, nakonec jej dvakrát přelstil Peter Schneider. Nejprve střelou z ideálního prostoru mezi kruhy, poté tečí rány Ralfse Freibergse.

„Víme, že Brno má dobré přesilovky. Bylo toho na mě dost, musím v nich hodně bruslit. Kdyby to bylo v pokročilejší části sezony, zavřel bych to, ale dnes jsem to nedobruslil,“ litoval Svoboda, který po zranění hledá ideální formu. „Proti Brnu to bylo docela dobré, ale jsem zvyklý od sebe na více. Snažím se na tom pracovat, abych byl v další fázi sezony připravený lépe, jak jsem u sebe zvyklý.“