Špatné, slabé, hodnotil výkon vítkovický asistent. Největším problémem jsou góly

  8:48
Méně střel na branku, méně hitů i méně zblokovaných střel než soupeř předvedli hokejisté Vítkovic ve středeční dohrávce 13. kola extraligy. K tomu nevyužili ani jedinou přesilovku. I proto doma podlehli Plzni 1:3.
Asistent trenéra Aleš Krátoška z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci.

Asistent trenéra Aleš Krátoška z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci. | foto: ČTK

Vítkovický brankář Hrachovina vyhlíží útok Plzně.
Plzeňský Filip (vlevo) ve snaze odstavit Abdula z Vítkovic.
Jan Schleiss z Plzeň se snaží objet branku Vítkovic.
Vítkovický brankář Hrachovina inkasuje po střele plzeňského Filipa.
7 fotografií

„Fanoušky jsme nepotěšili. Z naší strany to bylo málo, bylo to špatné, slabé,“ zhodnotil duel vítkovický kouč Aleš Krátoška. „V přesilovkách jsme nepředvedli nic, dali jsme jeden šťastný gól. Plzeň byla po celý zápas lepší. Na jeden vstřelený gól se vyhrávat nedá.“

Předchozí vzájemný zápas ostravský celek prohrál na západě Čech 0:7. „Čekali jsme, že na nás nastoupí, měli jsme to trochu v hlavách. Proto jsme na to byli připravení,“ přiznal plzeňský útočník a střelec vítězné branky Dominik Simon. „Kluci parádně zvládli i oslabení, zametali to tam hokejkami, soupeři se nedostali do šance.“

120 minut

odehráli hokejisté Vítkovic v aktuální sezoně proti Plzni

1 gól

dokázali hráči ostravského celku vstřelit ve dvou zápasech s Plzní

Zodpovědnou hru svých svěřenců ocenil i plzeňský kouč Václav Pletka. „Vrátili jsme se k zodpovědné hře, kdy dobře bráníme, jsme urputní a nepříjemní na forčeku. Na smolně inkasovaný gól jsme dokázali hned odpovědět. A i když měl soupeř ve třetí části před naší brankou nějaké závary, dobrou hrou dozadu jsme to dovedli do vítězného konce.“

Právě situace po vstřelené brance litoval vítkovický obránce Samuel Kňažko. „Inkasovali jsme snad ve druhém střídání poté. Místo toho, aby momentum bylo na naší straně, chopil se iniciativy zase soupeř,“ mrzelo mladého slovenského reprezentanta, jenž se do sestavy vrátil po měsíční absenci způsobené zraněním nohy.

„První třetina byla z mojí strany nic moc, abych nelhal, motala se mi po ní hlava,“ líčil Kňažko. „Měsíc jsem nebyl vůbec na ledě, trénoval jsem jen poslední týden. Od druhé třetiny jsem se už ale cítil lépe. Přesto je to, jako bych byl znovu na začátku sezony. Ještě jeden dva zápasy a už to bude úplně v pohodě.“

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

V pohodě však není útok Vítkovic. „Náš největší problém je momentálně dávat góly, využívat přesilovky,“ připustil Kňažko, který před zraněním řídil vítkovické početní výhody od modré čáry. „Teď tam budeme dávat hráče, kterým to půjde, ty, kteří budou střílet,“ prohlásil Krátoška.

31. kolo

32. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 30 15 2 4 9 96:72 53
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 5 1 11 86:72 53
4. HC Oceláři TřinecTřinec 31 15 3 1 12 95:80 52
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 30 13 3 4 10 78:60 49
7. HC OlomoucOlomouc 32 14 2 2 14 74:84 48
8. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 32 13 3 2 14 81:93 47
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

18. prosince 2025  8:53

Asistent trenéra Aleš Krátoška z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci.

Vejmelka kraluje NHL v počtu výher, na ledě Detroitu byl třetí hvězdou

Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje v zápase s Detroit Red Wings.

Ve skvělých výkonech v hokejové NHL pokračuje gólman Karel Vejmelka. Naposledy ve středu 27 zákroky podpořil vítězství Utahu 4:1 na ledě Detroitu, za což byl zvolen mezi hvězdy duelu. Svou 15....

18. prosince 2025  6:12,  aktualizováno  7:45

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Macuh po zákroku Mandáta opustil led na nosítkách, rozhodčí vylučovali až po videu

Útočník Olomouc Macuh opouští led na nosítkách.

Olomoucký útočník Rok Macuh opustil ve středeční předehrávce 31. kola hokejové extraligy v Pardubicích po faulu Jana Mandáta led na nosítkách. Osmadvacetiletý Slovinec ve 24. minutě snížil...

17. prosince 2025  21:31

Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem

Momentka z utkání první hokejové Maxa ligy mezi Vsetínem a Zlínem.

Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je po 32. kole vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva...

17. prosince 2025  21:02

Ještě teď mám husinu. Marha v extraligové premiére začal na trestné, pak slavil gól

Útočník Šimon Marha (durhý zprava) se raduje z prvního gólu, který vstřelil za...

V první třetině byl hned dvakrát na trestné lavici. Za hákování a za to, že královehradečtí hokejisté měli příliš mnoho hráčů na ledě. A ve druhé třetině vstřelil vítězný gól. Útočníkovi Šimonu...

17. prosince 2025  20:51

Prokouřil si cestu k milníku. Draisaitl slavil ve vtipném triku, které oblékl i McDavid

Hráči Edmontonu gratulují Leonu Draisaitlovi (uprostřed) k 1000. bodu v NHL.

Věděl, že má zápis na dosah. Stačil mu jediný bod, aby jich v NHL celkově nastřádal 1000. A i když měl edmontonský Leon Draisaitl v utkání s hokejisty Pittsburghu brzy splněno, nepolevil. Výhru 6:4...

17. prosince 2025  14:58

Vlach po zlomenině krčního obratle pomáhá Kolínu. Co návrat do Liberce?

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Hned v prvním zápase dal gól, ve druhém přidal asistenci. Jaroslav Vlach už v úvodu ukázal v Kolíně, co umí. Hlavní však pro něj je, že vůbec může hrát hokej. Při nárazu do mantinelu v letošním...

17. prosince 2025  10:18,  aktualizováno  11:08

Sedm asistencí. Češi v NHL připravovali góly, blýskli se hlavně Pastrňák a Nečas

Martin Nečas se raduje z branky Colorada.

Hokejoví útočníci David Pastrňák (0+2) a Pavel Zacha (0+1) produktivitou podpořili výhru Bostonu 4:1 nad Utahem s Vítkem Vaněčkem v bráně. V dalších úterních zápasech NHL se prosadili ještě Martin...

17. prosince 2025  6:39,  aktualizováno  8:27

Smrt po potyčce. Protiva Sawchuk chytal jako bůh, ukrutně trpěl a kdekoho štval

Premium
Terry Sawchuk v brance Los Angeles Kings se svou ikonickou maskou.

Málokterá sportovní kariéra je tak úžasně magická i ukrutně tragická jako ta, kterou prožil Terry Sawchuk. Trpký konec ji jen korunoval. Famózní hokejový gólman zemřel 31. května 1970 v New Yorku na...

17. prosince 2025

Čtyři Češi pomohli Zugu do semifinále Ligy mistrů. Dál jdou i tři švédské celky

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Hokejisté Zugu v sestavě se čtveřicí českých hráčů Janem Kovářem, Dominikem Kubalíkem, Danielem Voženílkem a Davidem Skleničkou postoupili do semifinále Ligy mistrů poté, co odvetném utkání...

16. prosince 2025  22:30

