„Fanoušky jsme nepotěšili. Z naší strany to bylo málo, bylo to špatné, slabé,“ zhodnotil duel vítkovický kouč Aleš Krátoška. „V přesilovkách jsme nepředvedli nic, dali jsme jeden šťastný gól. Plzeň byla po celý zápas lepší. Na jeden vstřelený gól se vyhrávat nedá.“
Předchozí vzájemný zápas ostravský celek prohrál na západě Čech 0:7. „Čekali jsme, že na nás nastoupí, měli jsme to trochu v hlavách. Proto jsme na to byli připravení,“ přiznal plzeňský útočník a střelec vítězné branky Dominik Simon. „Kluci parádně zvládli i oslabení, zametali to tam hokejkami, soupeři se nedostali do šance.“
120 minut
odehráli hokejisté Vítkovic v aktuální sezoně proti Plzni
1 gól
dokázali hráči ostravského celku vstřelit ve dvou zápasech s Plzní
Zodpovědnou hru svých svěřenců ocenil i plzeňský kouč Václav Pletka. „Vrátili jsme se k zodpovědné hře, kdy dobře bráníme, jsme urputní a nepříjemní na forčeku. Na smolně inkasovaný gól jsme dokázali hned odpovědět. A i když měl soupeř ve třetí části před naší brankou nějaké závary, dobrou hrou dozadu jsme to dovedli do vítězného konce.“
Právě situace po vstřelené brance litoval vítkovický obránce Samuel Kňažko. „Inkasovali jsme snad ve druhém střídání poté. Místo toho, aby momentum bylo na naší straně, chopil se iniciativy zase soupeř,“ mrzelo mladého slovenského reprezentanta, jenž se do sestavy vrátil po měsíční absenci způsobené zraněním nohy.
„První třetina byla z mojí strany nic moc, abych nelhal, motala se mi po ní hlava,“ líčil Kňažko. „Měsíc jsem nebyl vůbec na ledě, trénoval jsem jen poslední týden. Od druhé třetiny jsem se už ale cítil lépe. Přesto je to, jako bych byl znovu na začátku sezony. Ještě jeden dva zápasy a už to bude úplně v pohodě.“
V pohodě však není útok Vítkovic. „Náš největší problém je momentálně dávat góly, využívat přesilovky,“ připustil Kňažko, který před zraněním řídil vítkovické početní výhody od modré čáry. „Teď tam budeme dávat hráče, kterým to půjde, ty, kteří budou střílet,“ prohlásil Krátoška.