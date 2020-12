Byla to šílenost, kývl vítkovický Schleiss po debaklu s Pardubicemi

Z posledních čtyř utkání tak ostravští hokejisté vydolovali jediný bod. Dali v nich pouze šest branek, přičemž patnáctkrát inkasovali.

„Hodnocení? Byla to šílenost. Musíme zastavit to, co se děje, protože to je otřesné,“ přiznal vítkovický útočník Jan Schleiss. Pardubičtí bruslili, dávali si to, chtěli hrát hokej, měli větší chuť,“ popisoval. „Než jsme se nadechli, dostali jsme dva góly. Pak jsme se sice dostali na kontakt, ale zase jsme inkasovali. Těžko se to pak dotahuje.“

Už jsem se začínal proklínat, ulevil si pardubický Mandát po hattricku

Hosté, kteří se od začátku soutěže spíše trápili, nastoupili v Ostravě sebevědomě. „Hned v prvním střídání jsme měli super šance. Na to navázala druhá i třetí lajna. Hodně jsme se tím dostali do tempa, naopak Vítkovice vypadaly zpočátku zamlklé,“ všiml si pardubický autor hattricku Jan Mandát. „V první třetině jsme dali v uvozovkách jenom dva góly, ale měli jsme jich dát klidně i více a rozhodnout zápas už tam.“

Jeho slova potvrdil vítkovický trenér Mojmír Trličík. „První třetina byla z naší strany absolutně katastrofální. Ve druhé jsme se sice zlepšili, ale na soupeře to pořád nestačilo,“ líčil kouč Vítkovic. „Nejen výsledkově, ale i herně zápas vyzněl jasně pro soupeře. Byl jasně lepší, v obou koncových pásmech byl pokaždé první na kotouči. To rozhoduje.“

Vítkovické teď čekají tři zápasy venku. V Olomouci, v Litvínově, pak v Praze se Spartou. „Chce to zlepšit práci v předbrankovém prostoru, přesilové hry nemusím ani zmiňovat. To jsou situace, které nezvládáme a které by bylo záhodno zlepšit, aby mužstvo získalo body,“ připustil Trličík.