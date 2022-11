Druhý hostí prvního. Chceme diktovat hru, velí vítkovický kouč Holaň

„Je to pro nás velká výzva a velká prestiž,“ prohlásil vítkovický kouč Miloš Holaň.

„Chceme využít domácího prostředí a musíme do toho jít sebevědomě. Viděli jsme jejich zápas s Budějovicemi, kde Budějovičtí měli v první třetině přílišný respekt a nedopadlo to s nimi dobře,“ upozornil trenér ostravského celku. „My se toho chceme vyvarovat. Chceme od začátku nastolit to, že jsme doma a budeme se snažit diktovat hru.“

Právě v domácí Ostravar Aréně Vítkovičtí v této sezoně neztratili v odehraných osmi zápasech ještě ani bod. „Respekt k soupeři ovšem máme, stejně jako ke každému jinému. Ale víme o jeho silných stránkách, které budeme chtít pokrýt. Ať už je to jejich první útok, který rozhoduje veškerá utkání, a to ne z přesilovek, ale ve hře pět na pět, a také výborný gólman,“ zmínil Holaň. „Čeká nás tvrdá práce v brankovišti.“

Pardubičtí jsou však rozjetí – aktuálně drží sérii deseti výher v řadě. „Tu pardubickou dominanci chceme nějak zastavit a přiblížit se prvnímu místu v tabulce,“ podotkl vítkovický obránce Juraj Mikuš, který přišel do Ostravy před sezonou právě z Pardubic. „Jen doufám, že si znovu najde cestu na stadion co největší počet fandů! My jim za to budeme hodně vděční. Je to o tom, že čím více fanoušků v hale je a čím více nás podporují, tím lépe se nám pak hraje.“