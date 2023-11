Decimované Vítkovice ztratily další duel, prohra s Pardubicemi byla milosrdná

„Kdo ten zápas viděl, nemůže říct, že jsme něco vypustili. Jenže Pardubice jsou v laufu. Rozhodl jeden gól, a jak jsem se bavil s Robertem Říčkou, při té střele mu to sjelo. Bohužel tyhle situace jdou proti nám,“ mrzelo vítkovického gólmana Lukáše Klimeše, který nastoupil do branky při absenci Matěje Machovského.

Ostatně Vítkovicím nescházel jen první gólman. Při rozbruslení zkusil svou bolavou achillovku produktivní bek Stuart Percy a usoudil, že hrát nemůže. Chyběli i další nemocní či zranění hráči (Grman, Auvitu, Claireaux, Zdráhal, Kotala, Přibyl).

Do hry se tak dostali z prvoligové Poruby vyžádaní útočníci Frenks Razgals a Tomáš Šoustal, roli gólmanské dvojky plnil Daniel Dolejš. „Není to první zápas, kdy nám chybí řada hráčů, řešíme to ze dne na den. Musíme poděkovat Porubě, že nám hráče půjčuje,“ konstatoval vítkovický asistent trenéra Jiří Veber. „Teď je reprezentační přestávka, máme volno dva dny, tak snad od středy začneme ve větším počtu.“

Ovšem i v neúplném složení Vítkovičtí Pardubicím statečně vzdorovali. „Byla tam spousta bloků. Nebýt jich, těch gólů by padlo víc,“ přiznal Klimeš. „Kluci bojovali. Jenže my v téhle situaci na krásu hrát nemůžeme. Už před zápasem jsme si řekli, že musíme hrát jednoduše, dobře v defenzivě. Chtěli jsme to zkusit umlátit a nechybělo moc. Ale nedali jsme gól, takhle vyhrát nemůžeme.“

Obětavou hru domácích ocenil také pardubický kouč Václav Varaďa. „Opticky jsme možná byli malinko lepší, ve druhé třetině jsme měli dost příležitostí, ale nepodařilo se nám gólově odskočit. Vítkovická obrana byla urputná, domácí zblokovali spoustu střel,“ líčil Varaďa.

„Jenže hraje se na body, a ty nemáme,“ litoval Veber.