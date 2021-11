Mládí přineslo drajv, pochvaloval si Holaň po čtyřgólové výhře Vítkovic

„Nás ale série nezajímají, jdeme dál s pokorou. Pořád si hlídáme mužstva pod sebou, tyhle body jsou pro nás moc cenné,“ konstatoval vítkovický kouč Miloš Holaň.

„My jsme přitom měli dobrý vstup do utkání. Během prvních pár minut jsme měli nějakou šanci, ale přibrzdilo nás oslabení po trenérské výzvě. Nedostali jsme se z toho do konce třetiny,“ připomněl trenér Pardubic Richard Král situaci po první brance, kdy hosté poukazovali na nepovolenou hru v brankovišti.

„Byl jsem si jistý, že jejich hráč byl v brankovišti. Z mého pohledu to bylo tak, že do mě vjel, podsekl mi nohu, držel vyrážečku,“ líčil pardubický gólman Milan Klouček. „Stoprocentně jsem si myslel, že to byl jejich hráč, ale možná to byl náš. Každopádně jsem nemohl hýbat vyrážečkou.“

V polovině utkání zvyšoval na 2:0 pohotovou dorážkou Jan Bernovský. „Je vidět, že mládí přineslo drajv,“ pochvaloval si Holaň. Desetinu sekundy před koncem druhé části mu ale zatrnulo. To hosté využili početní výhodu.

„Už předtím jsem viděl několik klíčových momentů, kdy jsme si nepojistili vedení - neproměněné trestné střílení, další přesilovku jsme hráli katastrofálně. Před třetí třetinou jsme čekali, co s týmem udělá gól do šatny, ale kluci hráli stejně, jak začali.“

Ve třetí třetině už se zdálo, že znovu dojde na „tradiční“ vítkovický výsledek 2:1. V 52. minutě ale prolomil střeleckou smůlu Rastislav Dej a nekompromisním golfákem vzal hostům naději. „Když tam spadl třetí gól, bylo po zápase,“ přiznal Klouček.

„Každý gól potěší. Břemeno spadne, psychicky to povzbudí. Pro mě to byl první gól v sezoně,“ podotkl Dej, jenž čekal na branku 21 zápasů. „Ten gól nás dostal na koně, pak jsme si to pohlídali. Podpořil nás gólman, obránci dávali puky z pásma, prostě týmový výkon.“