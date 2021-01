Jak Vítkovice udeřily po oslabení, které trvalo dlouhé minuty. Vedení pak už udržely

„Viděl jsem, že náš obránce vyhazuje puk. Jejich bek za ním nejel dostatečně důrazně, já měl sílu. Dojel jsem si pro něj, dostal se před gólmana a zkusil to zamést. Ani nevím, jak se to odrazilo, jestli od tyčky, ale Hrouda (Jan Hruška) to už pak zkušeně zametl,“ líčil Petr Fridrich vítězný gól z 31. minuty, který znamenal pro Vítkovické tři body za výhru 2:1 nad Olomoucí.

Této situaci však předcházela dlouhá – šestiminutová – početní výhoda hostů. Vyloučen byl Marek Kalus, který dostal trest na 2 plus 10 minut za vražení na hrazení a další trest 2+2 minuty a do konce utkání za pokus o bodnutí špičkou hole.

„Ta šestiminutová přesilovka, to byl problém,“ uznal olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Vítkovice nám do toho vletěly, byli jsme bezradní, chtěli jsme střílet, ale nedařilo se nám to. Byl tam malý zámeček, ale domácí to hráli velice dobře. Nedovolili nám kombinovat, rychle k nám přistupovali. To nás však neomlouvá. Měli jsme si vytvořit minimálně jednu gólovou příležitost, ale nevypracovali jsme si ji. Napadá mě spousta přirovnání, ale jednoduše – je to špatné.“

Vítkovice - Olomouc Čísla a zajímavosti 36 trestných minut najednou obdržel v duelu s Olomoucí útočník Vítkovic Petr Kalus.

najednou obdržel v duelu s Olomoucí útočník Vítkovic Petr Kalus. 12 minut v oslabení odehráli Vítkovičtí proti Olomouci bez inkasované branky. Sami přesilovku využili.

Zato vítkovický kouč Miloš Holaň ocenil práci svých svěřenců v oslabení. „Připravujeme se na každý zápas. Ukázali jsme si momenty ze hry Olomouce a kluci to sehráli skvěle. Jak útočníci, tak obránci,“ řekl Holaň. „To šestiminutové oslabení bylo určitě zlomové. Olomouc dostala velkou šanci, ale my to ubojovali a jako odměnu jsme dostali výhru.“

Hosté se přitom na začátku druhé třetiny dostali do vedení. „Dostavila se obava, že za stavu 0:1 se přes to nepřehoupneme,“ přiznal Holaň. Vítkovičtí totiž hráli s Olomoucí doma před deseti dny a tehdy prohráli 1:2. „Když jsme to otočili ve svůj prospěch, zavládla na chvíli euforie, ale věděli jsme, že se musí hrát do poslední sekundy. Vždyť i při power play soupeře tam skákal kotouč kolem naší branky,“ zmínil vítkovický trenér, jehož zamrzela včetně Kalusova přestupku další tři vyloučení.

„Disciplína mě tentokrát nepotěšila. Těch faulů bylo hodně, byly i v útočné třetině. Pak se to hraje na pár lidí, ostatní vypadnou z tempa,“ stýskal si Miloš Holaň, jenž na zápasové soupisce v pátek vynechal Kanaďana Alexandra Malleta. „Je to čistě z výkonnostních důvodů. Sedli jsme si ve čtvrtek. Řekl jsem mu, že si od něj představuju úplně jiný výkon. Doufám, že až příště nastoupí, bude to na ledě úplně jiný Alex.“