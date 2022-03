Play off Krech jde na to. Série Vítkovice vs. Olomouc startuje

„Budu se snažit dělat všechno pro tým. Ve vyřazovací části to nikdy není jednoduché. Je třeba plnit i ty nejmenší detaily. Rád bych mužstvu co nejvíce pomohl,“ prohlásil David Krejčí. „Těším se!“

Že přichází jeho čas, naznačil už konec základní části extraligy.

Co se vrátil z olympiády, je k neudržení. Bodoval v každém z devíti zápasů po příletu z Pekingu; ke třem gólům přidal sedm asistencí. V 51 zápasech měl bilanci 20+46. Překonal olomouckého rekordmana Zimu a v celkovém pořadí produktivity to stačilo na dvanácté místo. Ale to je mu šumák. Hlavní pro něj je, že přivedl Hanáky do předkola play off z deváté pozice, takže dnes (17.00, ČT sport) začínají sérii na ledě osmých Vítkovic.

„Je hezké dát dvacet gólů. Moc jsem to před sezonou neřešil, protože jsem úplně nevěděl, do čeho jdu. Především jsem rád, že jsme ubojovali play off,“ oddechl si pětatřicetiletý centr, který mohl dál válet v NHL, ale po patnácti sezonách u Bruins se rozhodl pro návrat ke kořenům. Aby si jeho rodiče užili vnoučat. Aby jeho kamarádi na vlastní oči viděli, co dovede s pukem ještě na vrcholu sil.

A raduje se z toho celá kohoutí říše. Krejčího uchvátila bouřlivá atmosféra v plechovém zimáku. Do ní se série hraná na tři vítězné zápasy přesune po druhém mači v pondělí.

„Atmosféra byla super, strašně mi chyběla. Než se kapacita hlediště omezila, bylo to výborné. Bez fanoušků to nebylo ono,“ podotkl Krejčí.

Nejen lídr kohoutů půjde do play off v dobrém rozmaru. Olomouc zakončila základní část pěti výhrami.

„Každá sezona je nahoru a dolů. Začali jsme dobře, ale uprostřed ní to příliš nevyšlo. Přišel covid, zranění... S posledními zápasy však panuje spokojenost. Teď je třeba to dobře naladit na play off,“ velí Krejčí.

„Po olympiádě jsme prohráli jen na Spartě. A to jsme třikrát vedli a hráli docela dobře. O něco se tady snažíme, o dobré návyky. Ale nesmíme na to spoléhat - Vítkovice a play off, to bude něco jiného.“

Na to upozorňuje i expert ČT David Pospíšil: „Krejčí to bude mít o hodně těžší. Soupeř mu bude věnovat větší pozornost, nedostane tolik prostoru. Bude potřebovat pomoc od spoluhráčů.“

Spolehnout se kohouti mohou na slovenského olympionika v bráně Branislava Konráda, před nímž tvoří val silní a urostlí beci v čele s produktivním kapitánem Jiřím Ondruškem. A góly se očekávají také od Krejčího kumpána Jana Káni. Před play off se dostával do ráže i silák Rostislav Olesz. Druhý hráč na soupisce Mory, co prorazil v NHL, by měl doléčit zranění a naskočit.

„Osa mužstva je evidentní: Konrád–Káňa–Krejčí. Na jedné straně se musíte připravit na ně, ale na straně druhé musíte počítat, že mají i hráče, kteří je mohou zastoupit. Čekám vyrovnanou sérii,“ říká vítkovický kouč Miloš Holaň.

Branislav Konrád zasahuje proti Spartě.

V základní části Ostravané doma Olomouc dvakrát porazili 5:3, venku vyhráli 4:1 a jednou se vraceli s prohrou 0:2. „Pozor na Vítkovice. Mají vyrovnané lajny, hrají hodně silově. Jsou soudržní a nepříjemní pro každého soupeře. Nikoho se nebojí, zkrátka věří svému hokeji,“ chválí Pospíšil.

Mora se však prezentuje obdobně. V play off extraligy na sebe narazí vůbec poprvé. „Bude to těžké. Očekávám hodně fyzický hokej. Bude to válka, ale tak to má v play off vypadat. Je pozitivní, že Ostrava je kousek, alespoň nestrávíme tolik času v autobuse,“ kvituje Krejčí.

Vítkovice řeší nepříjemnou marodku. Základní části kvůli zranění nedohrávali kapitán Roman Polák, kanonýr Roberts Bukarts, švédský forvard Tobias Lindberg, bek Petr Gewiese a v neděli poslední zápas nedokončil ani centr Rostislav Marosz. „Teď je play off a už se o zdravotním stavu nemluví,“ připomenul Holaň. „Olomouc loni vyřadila favorizovanou Plzeň 3:0 na zápasy a od té doby se nezměnila, tedy s výjimkou příchodu Krejčího,“ zdůrazní jeden nezanedbatelný rozdíl.

Play off Krech jde do akce.