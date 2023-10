Hlavy dole, psychika bídná. V prodloužení ale Vítkovičtí Olomouc zlomili

O tom, že ostravský tým byl v nelehké situaci, svědčilo nejen postavení v tabulce - až 12. místo, a nejvíce inkasovaných branek ze všech extraligových klubů.

I fanoušci poznali, že tým potřebuje přinejmenším vzpruhu. Proto si vítkovičtí hokejisté mohli u dopoledního rozbruslení přečíst transparent v hledišti Ostravar Arény, na kterém stálo: „My za vámi budem stát, ale vy na ledě musíte za Vítky bojovat! Dnes už za 3 body! My jsme HCV!“

Vzkaz vítkovických fanoušků před utkáním s Olomoucí

Stejné přesvědčení jako fanoušci vyjádřil i klubový majitel Aleš Pavlík. „Věřím, že si trenérský štáb i hráčský kádr A-mužstva vezme skutečně tato slova k srdci. Že beze zbytku pochopí, že bez tvrdé dřiny a boje, který bolí, to nepůjde. Jen toto je naše cesta,“ vzkazoval Pavlík do kabiny.

„Fanoušky chápu. Tak jako oni ani my nejsme spokojeni! Můžeme jen tvrdě pracovat,“ prohlásil vítkovický kouč Miloš Holaň.

Jeho svěřenci přitom měli vstup do utkání výborný. „Dostali jsme se do vedení, jenže během minuty jsme inkasovali dva góly. To se nesmí stát,“ mrzelo Holaně. „Za stavu 1:3 jsme byli ve velice těžké situaci. Hlavy byly dole, psychika na hovno. Pomohla nám nedisciplinovanost soupeře. Zvládli jsme to, dva body pro nás jsou jako vítězství.“

K vyrovnání nasměroval domácí Bukarts, který potrestal Musilovo hákování, vzápětí byl na pět minut plus do konce utkání vyloučen Švrček a Chlánova teč znamenala srovnání skóre na 3:3. V prodloužení vzal odpovědnost na sebe Bukarts, jehož trefa do horního růžku přinesla Vítkovicím první domácí výhru v sezoně.

„Kluci tam sehráli signál, trefili to do víka. Jsme rádi, že jsme vyhráli,“ povídal rovněž dvoubrankový střelec Chlán, jehož Holaň přesunul na centra první formace. „Udělalo se pár změn, vyšlo to a bereme dva body. Jsme rádi, že lidi stojí za námi, chodí na nás a věří nám. Když je plný barák, hraje se nám lépe. Není to jednoduché, je třeba to zlomit. Žádné velké oči, že vyhrajeme titul.“

Vítkovický útočník Petr Chlán

Aby se Vítkovičtí vyšvihli v tabulce nahoru, potřebují přidat góly při standardním počtu hráčů na ledě. „Bohužel nám drhnou góly při hře pět na pět. Musíme chodit více do brány. Tentokrát jsme měli smůlu při tyčce Marka Kaluse. Štěstí jako v minulé sezoně zatím nemáme,“ zmínil Holaň.

„To je kámen úrazu. Tlak máme, ale nepadají nám nehezké, špinavé góly. Doufám, že se to zlomí a budeme vyhrávat,“ dodal Chlán.