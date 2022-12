Domácí sérii Vítkovic ukončil až Třinec. Štěstí nám nepřálo, mrzelo kouče Holaně

„Největší šance jsme měli v oslabení“ „Škoda, že ten gól nepadl dříve,“ litoval vítkovický kapitán Lukáš Krenželok, že třineckého brankáře Marka Mazance překonal až v 54. minutě. „Kdyby přišel dříve, bylo by to lepší. Pak jsme si vypracovali parádní šance, kousíček ale pokaždé chyběl.“ Mrzet vás musí i promarněné úniky v oslabení.

To je fakt, že nejlepší šance jsme měli v oslabení. Frigo (Petr Fridrich) tam jel sám, pak s Chláničem (Petr Chlán) jeli ve dvou na jednoho. Rozebírali jsme si, co mohli udělat jinak... Co měl tým udělat jinak, abyste proti Třinci uspěli?

Škoda, že jsme nehráli od začátku stejně, jako jsme hráli třetí třetinu, kdy jsme šli do rizika. Asi jsme měli tak hrát už od začátku. Poprvé v sezoně jste doma nezískali ani bod. Může to tým nějak poznamenat?

Ta prohra mrzí. Ale od začátku sezony řešíme jen to, že se musíme soustředit stejně na každý zápas. Takže teď bude důležité oklepat se z toho, podívat se na video, vzít si ponaučení a příště znovu naplno bojovat. (pog)