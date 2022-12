Vítkovičtí zlomili odpor Boleslavi i spekulace o Muellerově odchodu

A skutečně – domácí otočili skóre dvěma zásahy Petera Kriegera a milimetrově přesným zásahem Robertse Bukartse.

„Do třetí třetiny jsme šli s taktikou dobře dělat malé věci. Dařilo se nám to, než jsme pustili soupeře v oslabení na dostřel. Hned pak jsme ale v dobře sehrané přesilovce odskočili,“ připomněl Holaň gól Petera Muellera, o němž televizní komentátor prohlásil, že je údajně na odchodu do brněnské Komety.

„Tuto informaci bych chtěl dementovat a všem oznámit, že na tom není nic pravdy,“ pronesl sportovní manažer vítkovického klubu Roman Šimíček. „Máme smlouvu na dva roky. My jsme spokojení, Peterovi se tu líbí, trenéři jsou taky spokojení, takže nevidím jediný důvod, proč by se to mělo dít. Nevidím důvod, proč to vůbec řešit, nějaké spekulace, že někdo chce vyvolat senzaci,“ zdůraznil Šimíček.

Byť výsledek vypadá přesvědčivě, o tři body museli Vítkovičtí bojovat do poslední minuty. Na 5:2 zvyšoval Marek Kalus v 59. minutě při soupeřově power play. „Po zápase jsem v kabině viděl šest zmlácených borců. Tohle je pro nás cesta, jak vyhrávat zápasy. Musíme se s tím vyrovnat, jinak to nepůjde,“ poznamenal Miloš Holaň.

„Před vánočními svátky jsme něco prohráli, takže jsme rádi, že jsme se vrátili na domácí led vítězně,“ podotkl autor dvou vítkovických branek Peter Krieger.

Poslední zápas v letošním kalendářním roce odehrají Vítkovičtí v pátek v Olomouci.