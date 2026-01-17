Tipsport extraliga 2025/26

Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Pavel Grossmann
  8:29
Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál nervóznější první třetinu, drželi jsme se ve hře. Pak se nám podařilo dát první gól, který naší hře napomohl,“ oddechl si kouč Václav Varaďa.
Fotogalerie3

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství. | foto: ČTK

Úvodní branku střetnutí parádně vymyslel vítkovický kapitán Marek Hrivik, jenž se vrátil do sestavy po absenci vynucené zraněním. Blýskl se elegantní zpětnou přihrávkou, kterou našel zcela volného zakončujícího Lucase Edmondse.

„Ti kluci nám chyběli, to je jasné (zároveň s Hrivikem se v sestavě objevil po jedenáctizápasové pauze Martin Hanzl – pozn. aut.). Oba to odehráli slušně,“ pochvaloval si Varaďa návrat zkušených středních útočníků.

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Ostravský tým se na střetnutí s Litvínovem připravoval celý týden. „Řekli jsme si toho spoustu. Potřebovali jsme potrénovat věci, které by nás měly zdobit, ale scházely nám zejména v posledních zápasech, kdy jsme byli až trapní,“ zmínil Varaďa výbuch v Kladně 1:8.

A co že zarputilému kouči v projevu jeho svěřenců scházelo? „Vyhrávání osobních soubojů, hlad po vítězství,“ konstatoval Varaďa.

„Tentokrát měli kluci hlavy v zápase a šli si za tím. A hodně nám pomohl druhý gól chvíli před koncem druhé třetiny, který padl po šťastném odrazu. Kluci se pak zklidnili.“

Jindřich Abdul z Vítkovic (druhý zleva) překonává litvínovského brankáře Mateje...
Zleva Marek Hrivík z Vítkovic a Matúš Sukeľ z Litvínova.

Vítkovická obrana dokonce mohla hosty vynulovat, jenže brankář Dominik Hrachovina si čisté konto pokazil vlastní chybou, když místo toho, aby ležící puk přikryl lapačkou, pošťouchl jej rukavicí před litvínovského Matěje Maštalířského. Tomu stačilo jej umístit do odkryté branky.

„Ale vyjma toho gólu, co jsme jim darovali, jsme si to solidně hlídali, nepouštěli jsme soupeře do vážnějších situací. Kluci vědí, že nemůžeme dostat gól, když puk není u nás v nebezpečné zóně,“ podotkl trenér ostravského celku.

V neděli hrají Vítkovice znovu doma, od 16 hodin hostí Kometu Brno.

Je to odměna za práci, těšilo Abdula vítězství

Proti týmu, ze kterého do Ostravy přišel, se Jindřichu Abdulovi daří. V pátek vstřelil Litvínovu dvě branky, jimiž pomohl Vítkovicím k výhře 4:1.

„Zápas to ale byl nervózní na obě strany. My jsme si po těch nepovedených toho hodně řekli, pracovali jsme na spoustě věcí. A hráli jsme hodně zodpovědně,“ řekl 29letý útočník, který se vrátil do první formace k produktivní kanadské dvojici tvořené Anthony Nellisem a Chadem Yetmanem.

Jak se vám s nimi hraje?
Nebylo tam sice moc krásného hokeje, spíš to bylo ubojované. Ale s klukama si rozumíme, funguje nám to. Samozřejmě ale respektuju, že volba je na trenérovi.

Anthony Nellis je druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Co říkáte jeho fazoně?
Hraje výborně! Jsem za něj moc rád, budu se snažit mu pomoct, aby minimálně zkusil vyhrát nejlepšího střelce, má to nadosah. (tabulku střelců vede Jakub Flek s 22 góly, Nellis je druhý, dal 21 branek – pozn. aut.) Když mu pomůžeme, třeba se to splní.

Za tři body jste vyhráli po sedmi zápasech. Oddechli jste si?
Je to obrovská vzpruha pro všechny, odměna za práci, že to nepřišlo vniveč.

V neděli vás čeká Kometa. Jak na ni?
Musíme si odpočinout, nastavit hlavy a hrát poctivě zezadu. Útok je kvalitní, nějaké góly dáme.

Vstoupit do diskuse

42. kolo

Kompletní los

43. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 41 21 4 6 10 127:94 77
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 41 19 3 7 12 113:85 70
3. HC Oceláři TřinecTřinec 42 19 6 1 16 127:108 70
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 41 20 3 3 15 106:104 69
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 41 19 2 6 14 109:99 67
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 41 18 6 1 16 105:97 67
7. HC Sparta PrahaSparta 40 17 4 3 16 123:105 62
8. HC Kometa BrnoKometa 41 17 3 5 16 113:110 62
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 44 17 4 3 20 117:131 62
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 41 16 5 3 17 113:111 61
11. HC OlomoucOlomouc 43 17 3 2 21 100:124 59
12. Rytíři KladnoKladno 42 13 4 5 20 104:116 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 41 14 3 4 20 84:110 52
14. HC Verva LitvínovLitvínov 43 11 3 4 25 93:140 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Hradec po nájezdech ovládl derby, Kometa vyhrála. Třinec padl na Hané, slaví i Kladno

Královehradecký Perret překonává pardubického gólmana Willa.

Základní část hokejové extraligy vstoupila do poslední čtvrtiny. Páteční program 40. kola odstartoval duel Mladé Boleslavi s Kladnem. Rytíři díky pěti gólům v poslední třetině vyhráli 5:1. Ve...

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Sobotní program hokejové NHL otevřela kanonáda Bostonu proti Rangers. Drtivý výsledek 10:2 pro Bruins režíroval svým novým osobním rekordem díky neuvěřitelným šesti asistencím David Pastrňák. Pozadu...

Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida

Martin Nečas z Colorada vede puk, zezadu ho sleduje Filip Forsberg z Nashvillu.

Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley...

17. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:35

Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství.

Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál...

17. ledna 2026  8:29

První gól prý nebyl jeho, druhý dal v cizí helmě. Talent Galvas proti Třinci řádil

Tomáš Galvas zakládá útočnou akci Liberce.

Nedávno zazářil na hokejovém mistrovství světa dvacítek, odkud si s českým národním týmem přivezl stříbro a dostal se do All-Star týmu turnaje. Skvělou produktivitu si talentovaný liberecký obránce...

16. ledna 2026  22:09

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

16. ledna 2026  20:10,  aktualizováno  21:18

Pocta slovenskému obrovi, Boston vyřadil Chárovo číslo. Je to jeho éra, hlásil parťák

Zdeno Chára zdraví fanoušky při vyřazení jeho čísla v Bostonu.

Když se chytal pronést slavnostní projev, celá hala v Bostonu spustila hlasitý potlesk. Jen to potvrdilo, jak oblíbeným hokejistou Zdeno Chára byl. Před utkáním NHL proti Seattlu (4:2) se dočkal...

16. ledna 2026  18:02

Špaček se konečně dočkal. Při debutu v NHL obstál, udrží se v klubu díky marodce?

David Špaček sleduje vhazování.

Na debut v NHL čekal dlouho. Nyní se opakované přizvání do prvního týmu konečně přetavilo v premiérový start v nejlepší hokejové lize světa. David Špaček porážce Minnesoty s Winnipegem 2:6 sice...

16. ledna 2026  16:17

Šampioni v Bílém domě. Trump děkoval Floridě a rýpl si do Kanady: Zase jsme lepší

Matthew Tkachuk předává americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zlatou hokejku.

Nešetřil gratulacemi, připojil i několik díků. „Předvedli jste nám všem historicky nejdominantnější cestu napříč play off,“ ocenil americký prezident Donald Trump úspěšné mužstvo Floridy. Šampiony...

16. ledna 2026  13:32

Kladno, to je ten hit! Za rozkvětem stojí i Plekancova angličtina. Co „68“?

Kladenský trenér Tomáš Plekanec

Když hokejoví Rytíři naposledy vypráskali Vítkovice osmi góly, jejich kotel zvesela prozpěvoval hit od Yo Yo Bandu. „Kladno, to je to město, Kladno, to je ten hit!“ neslo se stadionem. Probuzení...

16. ledna 2026  12:30

Konec táhlé bídy, NHL zažívá nové pořádky. Těší nás, jak fanoušci šílí, zní z Buffala

Hokejisté Buffala se radují z gólu Joshe Doana.

Ať už byste popsali poslední sezony Buffala jakýmkoliv negativním slovem, zřejmě byste se trefili. Bída, strádání, krize. Všechno by sedělo. Patnáct let se hokejisté Sabres nepodívali do play off,...

16. ledna 2026  11:22

Kdo by to byl do mě řekl. Šimek se těší na olympiádu: Nosil bych tam i bágly

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Hokejový Liberec se snaží do startu olympiády a přerušení extraligy nasbírat co nejvíc bodů. V italském Miláně pak bude mít díky třem svým hráčům výrazné zastoupení. „Moje kariéra už se chýlí ke...

16. ledna 2026  10:40

Táta řezal taky, mám předpoklady. Dobrý hit je stejný jako gól, tvrdí tvrďák z Plzně

Daniel Malák z Plzně (vlevo) se snaží dostat se ke kotouči.

Nejprve jedna statistická oprava. V kolonce váha najdete na hokejových serverech u plzeňského obránce Daniela Maláka údaj 77 kilogramů. Na dotaz, zda to stále platí, se ale třiadvacetiletý zadák jen...

16. ledna 2026  9:53

Hertl vyrovnal v 60. minutě, Pastrňák jistil výhru. Špaček prožil debut v NHL

Tomáš Hertl slaví vyrovnávací branku 7 sekund před koncem.

Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Pavel Zacha (0+1) s Davidem Pastrňákem (1+0) byli u pátého úspěchu Bostonu v řadě. Vítězství 4:2 nad Seattlem navíc předcházelo slavnostní...

16. ledna 2026  7:05,  aktualizováno  8:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.