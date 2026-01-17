Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Úvodní branku střetnutí parádně vymyslel vítkovický kapitán Marek Hrivik, jenž se vrátil do sestavy po absenci vynucené zraněním. Blýskl se elegantní zpětnou přihrávkou, kterou našel zcela volného zakončujícího Lucase Edmondse.
„Ti kluci nám chyběli, to je jasné (zároveň s Hrivikem se v sestavě objevil po jedenáctizápasové pauze Martin Hanzl – pozn. aut.). Oba to odehráli slušně,“ pochvaloval si Varaďa návrat zkušených středních útočníků.
Ostravský tým se na střetnutí s Litvínovem připravoval celý týden. „Řekli jsme si toho spoustu. Potřebovali jsme potrénovat věci, které by nás měly zdobit, ale scházely nám zejména v posledních zápasech, kdy jsme byli až trapní,“ zmínil Varaďa výbuch v Kladně 1:8.
A co že zarputilému kouči v projevu jeho svěřenců scházelo? „Vyhrávání osobních soubojů, hlad po vítězství,“ konstatoval Varaďa.
„Tentokrát měli kluci hlavy v zápase a šli si za tím. A hodně nám pomohl druhý gól chvíli před koncem druhé třetiny, který padl po šťastném odrazu. Kluci se pak zklidnili.“
Vítkovická obrana dokonce mohla hosty vynulovat, jenže brankář Dominik Hrachovina si čisté konto pokazil vlastní chybou, když místo toho, aby ležící puk přikryl lapačkou, pošťouchl jej rukavicí před litvínovského Matěje Maštalířského. Tomu stačilo jej umístit do odkryté branky.
„Ale vyjma toho gólu, co jsme jim darovali, jsme si to solidně hlídali, nepouštěli jsme soupeře do vážnějších situací. Kluci vědí, že nemůžeme dostat gól, když puk není u nás v nebezpečné zóně,“ podotkl trenér ostravského celku.
V neděli hrají Vítkovice znovu doma, od 16 hodin hostí Kometu Brno.
Je to odměna za práci, těšilo Abdula vítězství
Proti týmu, ze kterého do Ostravy přišel, se Jindřichu Abdulovi daří. V pátek vstřelil Litvínovu dvě branky, jimiž pomohl Vítkovicím k výhře 4:1.
„Zápas to ale byl nervózní na obě strany. My jsme si po těch nepovedených toho hodně řekli, pracovali jsme na spoustě věcí. A hráli jsme hodně zodpovědně,“ řekl 29letý útočník, který se vrátil do první formace k produktivní kanadské dvojici tvořené Anthony Nellisem a Chadem Yetmanem.
Jak se vám s nimi hraje?
Anthony Nellis je druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Co říkáte jeho fazoně?
Za tři body jste vyhráli po sedmi zápasech. Oddechli jste si?
V neděli vás čeká Kometa. Jak na ni?