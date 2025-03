Vítkovice místo oddechu straší baráž. Tak vyrovnaný konec dlouho nebyl, míní kouč

„Start utkání nám nevyšel, dostali jsme úvodní branku, což není v našem případě nic dobrého,“ litoval vítkovický asistent trenéra Aleš Krátoška. „Přesto jsme se vrátili do hry, dokonce jsme odskočili, jenže zejména ve třetí třetině hrál Litvínov velmi dobře, vyrovnání si zasloužil,“ připustil.

„Od nás super výkon,“ konstatoval litvínovský obránce Adam Polášek, autor vyrovnávací branky. „Předvedli jsme trpělivost, píli, za tím gólem jsme si poctivě šli,“ podotkl bek, který hokejově vyrostl v Ostravě a v pátek vstřelil svou první branku v sezoně. „Že jsem dal gól proti Vítkovicím? To je úplně jedno, bylo to potřeba a hlavně, že jsme ho dali.“

Litvínovští skutečně ve třetí části vyvinuli velký tlak, Vítkovičtí nestíhali bránit. „Jsme v situaci, která není jednoduchá. Hráči to sice odbojovali, ale projevila se na nich nervozita, tíha okamžiku,“ poznamenal Krátoška. „Tak vyrovnaný konec základní části už dlouho nebyl (dvě kola před koncem dlouhodobé soutěže dělí tři poslední týmy pouhé čtyři body) a potkalo to právě nás... Musíme věřit, že to dopadne dobře.“

Vítkovičtí potřebují vybojovat ještě dva body, aby měli jistotu, že se vyhnou baráži. První šanci budou mít v neděli, kdy hrají na Kladně. Jenže zároveň Kladno hraje o všechno – na Vítkovice ztrácí jediný bod, před Olomoucí má jen tříbodový náskok. V úterý pak do Ostravy přijedou hokejisté Hradce Králové.

„Situace je těžká, dobře víme, o co hrajeme. Je to na nás, jak kluci k tomu přistoupí. Není to jednoduché pro nikoho,“ konstatoval Krátoška. „I proto si vážíme bodu, co jsme proti Litvínovu vyválčili. Teď už se nedá naplánovat nic, bude to napjaté. Každý zápas se už bude hrát pod takovou tíhou. Bude to jako rozhodující sedmý zápas finálové série,“ zmínil a dodal: „Nikdo tu nekalkuluje, kolik bodů stačí. Takové zápasy jsou ohromná zkušenost pro hráče i trenéry a my věříme, že to uválčíme.“