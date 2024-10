Abdul a spol. rozstříleli Liberec, nasázeli sedm gólů. A vzadu s nulou

Ofenzivní sílu Vítkovic odnesl v 15. kole soutěže Liberec, z Ostravy odjel s ostudou a prohrou 0:7.

„Ligu jsme začali ligu dobře, pak přišla pasáž, kdy jsme dostali dvacet gólů za tři zápasy. Dnes už se to povedlo s nulou, tak doufám, že jsme na dobré cestě,“ povídal vítkovický kouč David Bruk.

Jeho svěřenci předvedli proti Liberci stoprocentní využití přesilovek - ze čtyř početních výhod čtyřikrát skórovali, a byť ve statistice oslabení jsou nejhorší v lize, proti Liberci obě oslabení přečkali bez inkasované branky. „Zlepšili jsme to,“ pochvaloval si Bruk.

„Někdo nejhorší být musí,“ komentoval s úsměvem Jindřich Abdul dotaz na slabší hru v oslabení. „Dneska jsme už ale neinkasovali, tak věřím, že jsme na dobré cestě.“

Na dobré cestě je evidentně vítkovický útok - nejvíce nastřílených gólů (53), čtyři hráči v elitní šestce ligového kanadského bodování - kromě už zmíněné trojice je šestý se 14 body centr první formace Chad Yetman.

Yetmana na křídlech doplňují Nellis a Abdul. Jejich hodnocení odbyl kouč Bruk stručně: „Je to jednoduché. Fungují jako první lajna.“

Chad Yetman z Vítkovic zakončuje proti libereckému brankáři Petru Kváčovi.

Předchozí zápas proti Plzni ale Abdul odehrál ve druhé formaci, v té první ho vystřídal Kalus. „Rozumíme si. Na jeden zápas se to rozházelo, dneska jsme se vrátili k sobě a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ líčil čtyřbodový Abdul (2+2).

Nellis tentokrát vyšel naprázdno, Yetman bral 2 body (1+1). „Především je to super pro tým, když se daří tolika hráčům. Ovšem není to jen o kanadských bodech, v první řadě musíme všichni pracovat pro tým. Nemůžeme být naivní, víme, že to tak nepůjde pořád,“ pravil Abdul.

„Samozřejmě že body každému hráči pomáhají, kdo řekne, že ne, tak lže. Ale priorita je tým. Náš hokej nebyl v poslední době ideální, takže tahle výhra je ohromně důležitá. Spokojenost je obrovská, a byť je to klišé, ale je to tak: důležité jsou tři body a takřka bezchybný výkon, který jsme předvedli. To si musíme zapamatovat a hrát takhle,“ burcoval vítkovický ofenzivní lídr, který v Ostravě našel pohodu.

„Sedí mi tu celkově, jsem tu spokojený. Ale nemám moc rád bavit se o individuálních statistikách,“ povídal Abdul, který měl v závěru utkání s Libercem i šance na hattrick, ale pokaždé už místo střelby hledal přihrávkami volné spoluhráče. „Už mám dost dluhů v kase, tak jsem nechtěl nic přidávat,“ smál se po zápase.

Vítkovice však mohou spoléhat nejen na Abdula. Proti Liberci každou ze čtyř přesilovek využil jiný hráč - k Abdulovi se přidali Zdráhal, Roberts Bukarts a Kalus. „Máme v týmu hodně kvalitních hokejistů, nestojí na jednom, dvou hráčích, to je pro soupeře nebezpečné,“ zdůraznil vítkovický útočník.

Vydrží-li Vítkovicím ofenzivní forma a přidají v obraně, můžou pomýšlet na úspěšnou sezonu. Vždyť na titul čekají už od roku 1981...