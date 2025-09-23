Branka platí! Tak ne, neplatí. Vítkovice nakopl k výhře i Varaďův risk

Nebo ne?
Realizační tým ostravského celku si vyžádal trenérskou výzvu, chtěl posoudit, zda brance Jaromíra Pytlíka nepředcházel ofsajd.
K videu tedy nastoupili místo hlavních jejich kolegové – čároví sudí. A zkoumali. Ne to, zda Pytlík zahrál puk úmyslně rukou, nebo zda v brankovišti znemožnil zákrok gólmana Dominika Hrachoviny. Zaměřili se na přechod modré čáry.
Jejich verdikt? Uznaný gól neplatí, padl z ofsajdové situace.
Oba týmy se tak znovu bily o to, který z nich překlopí duel na svou stranu. Povedlo se to Vítkovickým, konkrétně Martinu Hanzlovi, který poslal puk do branky odrazem o brusli libereckého beka Michala Ivana. Domácí nakonec přetlačili v 7. kole extraligy Liberec 4:2.
„Respektujeme to rozhodnutí. Bylo dost času, nebyli jsme tím nikterak zasažení,“ povídal liberecký trenér Jiří Kudrna. „Přitom ten gól byl dobrý, po důrazu před brankou. Stejně tak jsme chtěli pokračovat. Bylo jasné, že kdo dá třetí gól, výrazně se přiblíží výhře. My to bohužel nebyli.“
Trenér Vítkovic Václav Varaďa už při prvotním posuzování u videa tušil, že pokud bude gól uznán, zariskuje s trenérskou výzvou. „My se totiž hlavně dívali na ofsajd, postřehl jsem to už ve hře,“ líčil Varaďa. „Možná se nejdřív zkoumala hra vysokou holí, my se ale zaměřovali na ofsajd.“
Sázka na trenérskou výzvu domácím vyšla, stejně jako tah s nasazením 13. útočníka do hry. Polský mladík Krzysztof Macias naskočil do hry od druhé třetiny a poděkoval dvěma brankami. „Poradil si s tím velmi dobře. Povedla se mu krásná teč, přidal gól do prázdné branky, to se taky počítá,“ chválil Varaďa dravého útočníka, který se vrátil do Vítkovic po dvouletém účinkování v zámořské nižší soutěži WHL. „Je jedno, jak pomůžu týmu. Ať už je to zblokování klíčové střely nebo třeba vyhození puku z pásma v kritické situaci,“ povídal skromně šťastný Macias.
Hořkosladký byl zápas ve Vítkovicích zápas pro libereckého obránce Davida Aubrechta. Byl to pro něj 116. extraligový duel a on v něm vstřelil svůj první gól, jenže domů se tým Liberce vracel bez bodu. „Zhořklo mi to,“ potvrdil Aubrecht, jehož vyrovnávací střelu na 2:2 slavila celá liberecká střídačka velmi hlasitě. „Toho jsem si všiml. Ale ten gól jsem vlastně ani neviděl. Hodil jsem puk do chumlu, přes hráče jsem neviděl, kam letí. Až když se kluci začali radovat, začal jsem taky. Škoda, že jsme to nedokázali dotáhnout. Mrzí mě, jak jsme prohráli. Hraje se na týmové, ne osobní body,“ dodal Aubrecht.