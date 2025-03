Sezona jak na horské dráze, říká vítkovický Yetman. Varaďa ocenil přístup hráčů

Hokejisté Vítkovic stojí smutně na ledě po vyřazení v předkole play off. | foto: ČTK

„Byla to těžká série, která se bohužel otočila pro soupeře. My jsme byli blízko, měli jsme je na lopatě doma, ale nepovedlo se a bohužel jsme ten zápas prohráli,“ litoval vítkovický gólman Dominik Hrachovina.

Ostravský celek promarnil v sérii mečbol, když za stavu 2:1 na zápasy nedokázal využít výhodu domácího prostředí a ve čtvrtém střetnutí podlehl Karlovým Varům 1:3. „Jeli jsme zpátky do Varů a tam to bylo o jednom gólu. Bohužel ten dal soupeř.“

Přestože Vítkovicím skončila sezona v předkole, tým vedený trenérem Václavem Varaďou a jeho asistentem Alešem Krátoškou dal fanouškům naději na lepší budoucnost.

Varaďa totiž k týmu přišel v polovině ledna v situaci, kdy byly Vítkovice v tabulce poslední a vršily prohru za prohrou. „Bylo to jak na horské dráze,“ hledal přirovnání kanadský útočník Vítkovic Chad Yetman, když měl hodnotit sezonu.

„Dlouho jsme byli na dně tabulky, všichni jsme však věřili, že se to může změnit. A s příchodem nových trenérů se tak také stalo. Jsem pyšný na všechny v týmu, jak jsme tuhle situaci zvládli,“ povídal Yetman.

Tápající Vítkovice, kterým předtím nepomohl odchod trenéra Davida Bruka, jehož nahradili Vlastimil Wojnar s Radkem Philippem, se pod Varaďou zvedly a dokázaly ve finiši základní části soutěže dostat pod sebe Olomouc i Kladno.

„Dali jsme všechno do toho, abychom se dostali do play off,“ uvedl Yetman. Jakoby v režimu vyřazovacích bojů tak Vítkovičtí vlastně hráli od půlky ledna.

„Možná dva měsíce jsme hráli na hraně sil a vyhrávali zápasy o gól, což stálo síly,“ připustil Dominik Hrachovina, jehož jako posilu, stejně jako útočníka Martina Hanzla a obránce Joea Leahyho, dovedl Václav Varaďa.

„Kluci měli předtím náročnou sezonu s těžkými situacemi. Na konci se hrálo na hraně. Trenér nám dodával sebevědomí, posunul nás až sem a my klepali na dveře čtvrtfinále,“ líčil Hrachovina.

„Škoda, že jsme to nepřeklopili. Těžko říct, co jsme mohli udělat jinak. Asi nejdůležitější zápas sezony byl ten čtvrtý doma, kde se nám to nepovedlo. Tam jsme je měli na lopatě,“ zopakoval brankář ostravského celku.

„Chtěli jsme jít dále a věděli jsme, že to nebylo daleko. Když jsem přicházel, tak v klubu byly jiné starosti, ale pak, když jsme měli mečbol, jsme byli blízko k postupu. Měli jsme našlápnuto, je škoda, že jsme to nedohráli. Vyřazení je hořké.“

Samotný Varaďa ocenil přístup hráčů. „S kolegou jsme tu dva měsíce a myslím, že hráči si ukázali, že když budou k jednotlivým utkáním přistupovat s ohromným nasazením a vervou, štěstí se obrátí na jejich hokejky. Vážíme si toho, že jsme hráli o postup do čtvrtfinále. Hráči udělali kus práce,“ konstatoval Václav Varaďa.

„Celou sezonu hodnotit nechci, chci hodnotit dva poslední měsíce, a ty byly výborné. Jen mě mrzí, že se nám zranilo osm hráčů (například Zdráhal, Bambula, Percy, Auvitu – pozn. red.). Látali jsme to, jak se dalo. Ale i tohle sport někdy přináší. Věřím, že hráči si z toho vezmou jen to nejlepší do další sezony.“