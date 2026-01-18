Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Hala naráz ztichla, lidé na tribunách mlčky sledovali práci záchranářů. Ti usilovně bojovali o život muže, který bezvládně ležel v uličce mezi řadami sedadel.
Schodiště u místa, kde zasahovali zdravotníci, obsadili policejní těžkooděnci. Oba týmy mezitím zamířily do kabin.
Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek
Po několika dlouhých minutách bylo zjevné, že lékařům se podařilo muže oživit. Poté jej opatrně za hromového potlesku transportovali z ochozů do sanitky.
„Záchranáři nyní muže převážejí do nemocnice,“ uklidňoval fanoušky v hale hlasatel.
„Když se stane taková věc, jde hokej stranou,“ uvedl vítkovický kouč Aleš Krátoška.
„Je to hrozné, člověk je bezmocný, nedá se s tím nic dělat. Ale hra se rychle a svižně přerušila, fanouškovi byla poskytnuta pomoc. Snad to dobře dopadne,“ vrátil se po utkání k nepříjemné situaci obránce ostravského celku Jakub Zbořil. „Zdraví člověka je samozřejmě na prvním místě. Utkání bylo právem pozastavené, my se s tím museli vypořádat.“
Hokejisté se na led vrátili po necelé půlhodině, po tříminutovém rozbruslení střetnutí znovu začalo. Kometa v tu chvíli vedla 2:0, domácí ovšem ve třetí třetině srovnali.
V prodloužení ovšem Brno zásluhou dorážejícího Hynka Zohorny natáhlo vítěznou sérii na čtyři výhry v řadě.
„Jsme šťastní za dva body, ale zdraví je nejdůležitější. Jsme moc rádi, že to fanoušek přežil,“ povídal gólman Aleš Stezka, jenž sám končil utkání s krvavým šrámem na krku, kam ho tvrdě zasáhl kotouč vystřelený Brendanem Troockem.
Stezka po zásahu zůstal ležet na ledě, na pomoc mu přiběhl lékař ze střídačky. „Je to tvrdý sport. Chvíli to nepříjemné bylo, ale o přestávce jsme zaledovali. Že bych to vzdal a odešel? To vůbec! Jen jsem to potřeboval rozdýchat.“