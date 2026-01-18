Tipsport extraliga 2025/26

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Pavel Grossmann
  20:04
Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně mávali a poutali pozornost, až rozhodčí přerušil hru. Na tribuně totiž zkolaboval fanoušek.
Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice - Kometa Brno. | foto: Sznapka PetrČTK

Brněnští hokejisté se radují z vítězství nad Vítkovicemi.
Hokejisté Komety a Vítkovic sledují dramatické chvilky na tribuně, kde lékaři...
Lucas Edmonds projíždí s pukem kolem bránících hráčů Komety.
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina inkasuje v utkání s Kometou.
5 fotografií

Hala naráz ztichla, lidé na tribunách mlčky sledovali práci záchranářů. Ti usilovně bojovali o život muže, který bezvládně ležel v uličce mezi řadami sedadel.

Schodiště u místa, kde zasahovali zdravotníci, obsadili policejní těžkooděnci. Oba týmy mezitím zamířily do kabin.

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Po několika dlouhých minutách bylo zjevné, že lékařům se podařilo muže oživit. Poté jej opatrně za hromového potlesku transportovali z ochozů do sanitky.

„Záchranáři nyní muže převážejí do nemocnice,“ uklidňoval fanoušky v hale hlasatel.

„Když se stane taková věc, jde hokej stranou,“ uvedl vítkovický kouč Aleš Krátoška.

Hokejisté Komety a Vítkovic sledují dramatické chvilky na tribuně, kde lékaři museli oživovat fanouška.

„Je to hrozné, člověk je bezmocný, nedá se s tím nic dělat. Ale hra se rychle a svižně přerušila, fanouškovi byla poskytnuta pomoc. Snad to dobře dopadne,“ vrátil se po utkání k nepříjemné situaci obránce ostravského celku Jakub Zbořil. „Zdraví člověka je samozřejmě na prvním místě. Utkání bylo právem pozastavené, my se s tím museli vypořádat.“

Hokejisté se na led vrátili po necelé půlhodině, po tříminutovém rozbruslení střetnutí znovu začalo. Kometa v tu chvíli vedla 2:0, domácí ovšem ve třetí třetině srovnali.

V prodloužení ovšem Brno zásluhou dorážejícího Hynka Zohorny natáhlo vítěznou sérii na čtyři výhry v řadě.

Brněnští hokejisté se radují z vítězství nad Vítkovicemi.

„Jsme šťastní za dva body, ale zdraví je nejdůležitější. Jsme moc rádi, že to fanoušek přežil,“ povídal gólman Aleš Stezka, jenž sám končil utkání s krvavým šrámem na krku, kam ho tvrdě zasáhl kotouč vystřelený Brendanem Troockem.

Stezka po zásahu zůstal ležet na ledě, na pomoc mu přiběhl lékař ze střídačky. „Je to tvrdý sport. Chvíli to nepříjemné bylo, ale o přestávce jsme zaledovali. Že bych to vzdal a odešel? To vůbec! Jen jsem to potřeboval rozdýchat.“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 42 22 4 6 10 132:95 80
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 42 19 3 8 12 115:88 71
3. HC Oceláři TřinecTřinec 43 19 6 2 16 130:112 71
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 42 18 7 1 16 108:99 69
7. HC Sparta PrahaSparta 41 17 5 3 16 127:108 64
8. HC Kometa BrnoKometa 42 17 4 5 16 116:112 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida

Martin Nečas z Colorada vede puk, zezadu ho sleduje Filip Forsberg z Nashvillu.

Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley...

17. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:35

Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství.

Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál...

17. ledna 2026  8:29

